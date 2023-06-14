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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المقاولون العرب يهنئ بلدية المحلة بصعوده للدوري الممتاز

فريق بلدية المحلة
فريق بلدية المحلة

هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكابتن شوقي غريب وكل العاملين بالنادي نادي بلدية المحلة بعد صعوده للدوري الممتاز.

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أول تصريح لمدير الكرة بنادي بلدية المحلة بعد الصعود للممتاز..(خاص الوفد)

وأعرب المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي عن تمنيه التوفيق لنادي بلدية المحلة في خطواته المقبلة وأن يضيف الوافد الجديد للكرة المصرية ومسابقة الدوري، موجها التهنئة لمجلس إدارة البلدية والجهاز الفني واللاعبين.

تأهل نادي بلدية للدوري الممتاز رسميا عن مجموعة بحري، وكان نادي زد صعد للدوري المصري الممتاز عن مجموعة القاهرة.

بلدية المحلة إلى الدوري المصري الممتاز

وحجز فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وحسام أسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس.

وفاز المحلة على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

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