المقاولون العرب يهنئ بلدية المحلة بصعوده للدوري الممتاز

هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح والجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة الكابتن شوقي غريب وكل العاملين بالنادي نادي بلدية المحلة بعد صعوده للدوري الممتاز.

وأعرب المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي عن تمنيه التوفيق لنادي بلدية المحلة في خطواته المقبلة وأن يضيف الوافد الجديد للكرة المصرية ومسابقة الدوري، موجها التهنئة لمجلس إدارة البلدية والجهاز الفني واللاعبين.

تأهل نادي بلدية للدوري الممتاز رسميا عن مجموعة بحري، وكان نادي زد صعد للدوري المصري الممتاز عن مجموعة القاهرة.

بلدية المحلة إلى الدوري المصري الممتاز

وحجز فريق بلدية المحلة بقيادة المدير الفني أحمد عبدالرؤوف وحسام أسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميًا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس.

وفاز المحلة على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.