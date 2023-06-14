أول تصريح لمدير الكرة بنادي بلدية المحلة بعد الصعود للممتاز..(خاص الوفد)

أبدي حمادة علوي مدير الكرة بنادي بلدية المحلة سعادته البالغة بتاهل فريقه للدوري الممتاز بعد غياب من موسم 2015/2016.

أول تصريح لمدرب بلدية المحلة بعد الصعود للمتاز

وقال حمادة علوي إن نادي البلدية استحق الصعود عن جداره هذا الموسم من خلال منظومة جيدة من الإدارة برئاسة مصطفي الشامي وجهاز فني بقيادة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني ولاعبين رجال سنه ا إنجاز كبير.

وتابع علوي : “واجهنا منافسة شرسة من بداية الموسم مع طنطا ودكرنس وجمهورية شبين وابوقير للأسمدة وكلهم فرق محترمه وكبيرة ولكن الله كلل مجهودات البلدية بالنجاح حيث نستحق الصعود منذ سنوات طويلة ماضية لم نكن موفقين فيها”.

وأضاف مدير الحرة ببلدية المحلة: “ لم اتوقع النتيجة الكبيرة على دكرنس ولكن كنت واثق من اللاعبين وعن المكافآت فهناك لائحة سيتم تنفيذها وسيتم عقد جلسة مع إدارة النادي لبحث كيفية مكافأة اللاعبين وايضا بحث استعداد النادي للموسم القادم وكيفية دعم الفريق”.

وكان بلدية المحلة بقيادة احمد عبدالرؤوف المدير الفي وحسام اسامه المدرب العام وبرئاسة مصطفي الشامي حجز بطاقة التاهل للدوري الممتاز رسميا بعد الفوز الكبير الذي حققه البلدية على دكرنس برباعية نظيفه في المباراة التي جرت على ملعب دكرنس في الجولة الأخيرة بدوري القسم الثاني وبهذا الفوز رفع البلدية رصيده من النقاط الي 58 نقطة منفردا بالصدارة.

وأحرز رباعية البلدية وحيد محسن هدفين وعبدالرحمن سمانه وإسلام سمير

وشهدت الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الهدف الاول لنادي بلدية المحلة ومن تمريرة من حدود منطقة الجزاء إلى وحيد محسن، الذي سدد الكرة يسارية من داخل المنطقة سكنت الشباك.



وفي الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ومن تصويبة رائعة بباطن القدم من يسار منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة عن طريق عبد الرحمن جمال سمانة لتسكن الشباك.



ومن خلال تمريرة طولية إلى وحيد محسن، داخل منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة ليسدد كرة يسارية مرت بجوار المرمى.



وفي الدقيقة "39" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح فريق دكرنس لكن حكم المباراة احتسب مخالفة لصالح بلدية المحلة.



ومن خلال تسديدة عن طريق عبد الرحمن جمال، من خارج منطقة الجزاء لصالح بلدية المحلة لكنها وصلت سهلة إلى حارس المرمى.



ومع الدقيقة "45 من تمريرة طولية رائعة إلى إسلام سمير، لاعب بلدية المحلة الذي استغل تقدم حارس المرمى وسدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.



وفي الشوط الثاني في الدقيقة "60" من عمر اللقاء، ومن خلال كرة عرضية رائعة من الطرف الأيمن لصالح بلدية المحلة عن طريق إسلام سمير على رأس وحيد محسن الذي سدد كرة رائعة داخل الشباك .



ونجح نادي دكرنس، في الدقيقة "62" من عمر اللقاء في تسجيل الهدف الأول في مرمى بلدية المحلة، ولكن تم إلغاء الهدف من قبل الحكم بداعي التسلل.

فيما حقق طنطا فوز معنوي على المنصورة 2/1 احرز تقدم طنطا بهدف اول عن طريق محمود عفروتو واحرز هدفي طنطا ميدو جمال بهذه النتيجة رفع طنطا رصيده من النقاط الي 57 نقطة في المركز الثاني.