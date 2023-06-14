ترامب يتوعد بايدن.. قلق من تأثير مشاكله على الحزب الجمهوري

توعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الرئيس بايدن، بتصريحات نارية له، وقال: بايدن يحاول سجنى لتجنب مواجهتى وسأهزمه فى انتخابات 2024.

وأكد ترامب خلال كلمته أن الديمقراطيون يحاولوا إلصاق تهمة الخيانة لى ولن ينجحوا، مؤكدا أن التهم الموجهة له لن تمنعنه من مواصلة الطريق إلى البيت الأبيض، مضيفا أن الديمقراطيين تجسسوا على حملته الانتخابية، وأن الوثائق التى يملكها أرشيفية وليست سرية.

وأضاف ترامب أنه سيواجه الغش والتزوير فى الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تواجه العديد من التهديدات حول العالم، وأكد أن الحزب الديمقراطي هو حزب المعلومات الزائفة، وأن استطلاعات الرأي تظهر ارتفاع شعبيته.

واتهم ترامب خلال حديثه جو بايدن بمحاوله سجنه لتجنب مواجهته فى الانتخابات، متسائلا: لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن، وأكد أن بايدن يحتفظ بوثائق سرية منذ أن كان نائبا لأوباما، ووصل عددها 1800 صندوق مليئة بالوثائق السرية.

تأثير مشاكل ترامب القانونية على الحزب الجمهوري

بينما قالت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إن الجمهوريين في مجلس الشيوخ يشعرون بالقلق من أن المشاكل القانونية للرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ستخلق رياحًا معاكسة كبيرة لمرشحي الحزب الجمهوري في عام 2024.

ونقلت الصحيفة عنهم اعتقادهم أن المعركة بين وزارة العدل وترامب ، الذي دفع بأنه غير مذنب يوم الثلاثاء في اتهامات بانتهاكه لقانون التجسس وعرقلة العدالة بسبب تعامله مع الوثائق السرية ، ستصبح اختبارًا أساسيًا، تمامًا مثلما أصبحت مزاعمه التي لا أساس لها من أن انتخابات 2020 سرقت، نقطة نقاش بارزة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري العام الماضي.

المزاعم ضد ترامب ستؤذي الحزب الجمهوري

وقال السناتور مايك راوندز ، الذي أيد السناتور الجمهورى تيم سكوت لمنصب الرئيس ، للصحفيين أنه "لا شك في أن المزاعم" الخطيرة "ضد ترامب ستؤذي الحزب الجمهوري إذا كان هو المرشح.

وقال راوندز إن الناخبين سيقررون في نهاية المطاف ما إذا كانت الاتهامات ستؤدي إلى استبعاد ترامب من تولي المنصب ، لكنه توقع أنها ستخلق رياحا معاكسة، وقال: "سوف يتخذ الناخبون هذا القرار ، ولكن بالتأكيد بالنسبة للكثير منا عندما تنظر إلى ذلك ، لن يساعد ذلك". "هذا ليس جيدًا لحزبنا ، ومن الواضح أنه ليس جيدًا لحزبنا."