ترامب يشن هجومًا على بايدن: الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أن اليوم هو الأكثر شرًا بتاريخ الولايات المتحدة، موضحًا أن ما حصل هو اضطهاد سياسي.

الرئيس الأكثر فسادًا

واتهم ترامب في كلمة له أمام أنصاره في نيوجيرسي، الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه الرئيس الأكثر فسادًا في تاريخ الولايات المتحدة.

ولفت إلى أن أمريكا ستتذكر هذا اليوم، مؤكدًا أنه لم يتم النظر بقضية احتفاظ وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بوثائق سرية.

وأوضح ترامب أنه ما من رئيس آخر تم التحقيق معه حتى الذين احتفظوا بوثائق أكثر منه، مشددًا على أنه يحق لأي رئيس للولايات المتحدة الاحتفاظ بوثائق ويجب إسقاط التهم ضدي

وكان ترامب، طمأن أمس الثلاثاء، أنصاره بعدما خرج من المحكمة الفيدرالية في ميامي حيث مثل أمامها في قضية "سوء التعامل مع الوثائق السرية"، وقال إن "كل شيء يسير على ما يرام".

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع أنصاره أثناء توقفه في مطعم: "أعتقد أن المحاكمة تسير بشكل رائع، أعتقد أنها قضية مزورة، لدينا بلد مزور، لدينا دولة فاسدة ليس لها حدود، وليس لديها سوى المشاكل، نحن أمة في حالة تدهور".

قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، تعليقا على مثوله أمام المحكمة، إن الولايات المتحدة فى حالة تدهور، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى، وأضاف أن "هذا أحد الأيام الأكثر حزنا فى تاريخ بلدنا".

وتم تشديد الأمن فى مدينة ميامى، وأقام مسئولو المحكمة التي ستنظر القضية حواجز وشريط للشرطة حول قاعة المحكمة، بينما سعى مسئولو الشرطة على طمأنة السكان المحليين أنهم سيتعاملون بأمان مع أي احتجاجات.

وقال رئيس شرطة المدينة مانويل مورالز، إنهم يتعاملون مع الحدث بجدية شديدة، وهناك احتمال أن تتحول الأمور إلى الأسوأ، لكن هذه ليس الطريقة التي تدير بها ميامى الأمور.

استدعاء ترامب

وتم استدعاء ترامب للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في مدينة ميامي يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات رسمية للإعلان عن التهم الموجهة إليه وإتاحة الفرصة له للرد عليها.

كما سيتم تحديد إجراءات الحجز الاحتياطي والجدول الزمني للجلسات القضائية اللاحقة.

ويواجه ترامب 37 تهمة جنائية تتعلق بحيازة وثائق سرية وعرقلة سير العدالة، وإصدار بيانات كاذبة، يمكن أن تصل عقوبتها إلى 400 عام من السجن.

وبحسب السجلات، احتفظ ترامب بوثائق سرية تتضمن أسرارا نووية بعد مغادرته البيت الأبيض، كما تتضمن الوثائق معلومات تتعلق بالأنشطة العسكرية للدول الأجنبية والولايات المتحدة، وتضمنت تفاصيل حول قدرات نووية لدولة أجنبية.

واتهم ترامب، الرئيس الأمريكي بايدن بمحاولة سجنه لتجنب مواجهته في الانتخابات.

وأشار ترامب خلال حديثة إلى نجل جو بايدن، قائلًا "لا أحد يسأل عن ملفات فضيحة نجل بايدن.