بلدية المحلة "مصنع النجوم" يعود للأضواء بعد 15عامًا.. وديربي جديد مرتقب

بعد غياب دام لـ 15 عام عن دوري الأضواء يعود فريق بلدية المحلة أو نادي المحلة الكبرى الرياضي أحد قطبي مدينة المحلة الذي تأسس عام 1931، إلي الدوري المصري الممتاز للموسم المقبل 23/2024، وذلك بعد فوزه اليوم الأربعاء، على فريق دكرنس ليحسم صعوده بشكل رسمي بعد ماراثون طويل بالقسم الثاني.

وحقق فريق بلدية المحلة فوزه على دكرنس بنتيجة أربعة أهداف دون رد، ليحسم صعوده بشكل رسمي للدوري المصري.

بلدية المحلة ضل طريق الدوري الممتاز منذ 15 عام

كانت أخر مرة ظهر بها فريق بلدية المحلة بالدوري المصري في موسم 2007/2008 إلا أنه لم يتمكن من البقاء وهبط مرة أخرى في الموسم التالي للمتاز ب، ويلعب حالياً في دوري القسم الثاني.

وصعد البلدية للدوري الممتاز من قبل في 10 مواسم، في 92/93، 93/94، 94/95، 95/96، 96/97، 97/98، وهبط موسم 98/99، ثم صعد مرة ثانيه بموسم 2002-2003، 2003/2004، 2004/2005، 2007/2008، ولم يصعد حتي الآن. بينما صعد الغزل 46 موسم آخرهم موسم 2015-2016.

إنجازات بلدية المحلة منذ تأسيسه

حقق البلدية إنجازين عبر تاريخه، حينما حل صيفًا لبطولة كأس مصر في موسم 2002، ووصل لربع نهائي أبطال كأس الكؤوس 2003.

ديربي غزل المحلة وبلدية المحلة يعود للأضواء

سيشهد الدوري المصري الممتاز الموسم المقبل ديربي جماهيري جديد بعدما تواجد فريقان في مدينة المحلة الكبرى، والذي سيجمع بين فريقي غزل المحلة والبلدية.

وألتقي فريقي بلدية المحلة وغزل المحلة من قبل في 30 مواجهة، استطاع الغزل الفوز في 14 مباراة، بينما فاز البلدية في 4 مباريات فقط، وتعادلا في 12 مباراة.

أبرز لاعبي بلدية المحلة عبر التاريخ

داما ما كان نادي بلدية المحلة مصنع إنتاج للنجوم، ولا يختلف كثيرصا عن المدينة التي تأسس بها كأكبر المدن للصناعة في مصر، وأنجب نادي البلدية الكثير من اللاعبين المميزين عبر تاريخه أمثال:

ناصر النني والد محمد النني نجم بشكتاش التركي وارسنال الإنجليزي، والذي كان يلق عليه ملك الكره (الشراب) وملك الدورات التي تنظم في الميادين والدورات الرمضانية التي كانت متعة الجماهير المحلاوية.

وبرز أيضًا من اللاعبين محمد سمير صخرة الدفاع وعصام عبد المنعم مايسترو نصف الملعب وطارق السعيد وإيهاب الليثي وأشرف إنجلش الجناح، وهناك لاعبين مميزين عشقهم الجماهير المحلاوية وهم أشرف كابونجا وحش الدفاع والسيد شبل ورضوان الرفاعي و أكرم عبدالمجيد وأسامة حامد، وحارسي المرمى إبراهيم الزغبي وعبدالفتاح المغربي.