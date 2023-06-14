الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الأهلي السعودي يفسخ تعاقده مع بيتسو موسيماني

بيتسو موسيماني
بيتسو موسيماني

قررت إدارة نادي الأهلي السعودي فسخ تعاقدها مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الراقي، بعد مرور موسم واحد فقط على التعاقد معه وسعود الفريق رسميًا لدوري المحترفين.

وأكدت صحيفة عكاظ السعودية في تقرير لها اليوم فسخ الأهلي تعاقده رسميًا من المدرب موسيماني، وبدأت الإدارة بالفعل في البحث عن مدير فني جديد لقيادة الكتيبة الخضراء في الموسم المقبل.

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وذكرت التقارير أن إدارة الأهلي تريد التعاقد مع مدرب عالمي لإرضاء الجماهير وطموحاتهم الكبيرة من الفريق خلال الفترة المقبلة، حيث يأمل الفريق المنافسة على لقب دوري المحترفين والعودة لمكانته الطبيعية.

وتمكن بيتسو موسيماني من إعادة الأهلي إلى دوري المحترفين مرة أخرى بعد هبوطه إلى دوري يلو الموسم الماضي، حيث نجح الراقي في التتويج بدوري الدرجة الأولى بعد إنهاء الموسم متصدرًا لجدول المسابقة.

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وقدم موسيماني عروضًا قوية مع الأهلي ونال إشادة كبيرة خلال الفترة التي قضاها بين جدران النادي.

وكان موسيماني قد صرح بوجود بند في تعاقده مع الأهلي يمنحه حق قيادة الفريق في دوري الحترفين حال الصعود بهم رسميًا، إلا أن إدارة الأهلي رفضت تفعيل البند وقررت رحيل المدرب والبحث عن بديل أفضل.

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