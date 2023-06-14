رئيس فرنسا يتدخل لمنع انتقال مبابي لـ ريال مدريد

علق إيمانويل ماكرون رئيس جمهورة فرنسا على احتمالية انتقال النجم الدولي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان لنادي ريال مدريد، وذلك في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

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ينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل 2023 - 2024، ويتبقى له مع الفريق موسم ويمكنه التوقيع لأي فريق مجانًا في يونيو المقبل .

ريال مدريد يهتم بكيليان مبابي

يرغب ريال مدريد في الحصول على خدمات كيليان مبابي لدعم الجانب الهجومي في الميرنجي بعد رحيل كريم بنزيما لنادي الاتحاد السعودي في انتقالات يونيو الجاري، لمدة 3 مواسم، ويبحث الملكي عن بديل للاعب ليرى أن مهاجم باريس سان جيرمان هو أفضل خيار لدعم الجانب الهجومي بجوار فينيسيوس جونيور ورودريجو.

تعليق رئيس فرنسا على رحيل مبابي

علق إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا على الاخبار المنتشره عن رحيل كيليان مبابي لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي باريس سان جيرمان، وانتقاله لريال مدريد، ليرى أنها فكره غير محببه بالنسبة له.

وقال رئيس فرنسا أنه ليس لديه أي معرفة عن موقف مبابي الآن، لكنه سيحاول الضغط من أجل استمراره في باريس سان جيرمان، بعدما نحج من قبل في بقاء اللاعب ضمن كتيبة العملاق الفرنسي ونجاحهم في تجديد عقد اللاعب حتى يونيو 2024.

يرى فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد أنه من الصعب دفع مبلغ 200 مليون يورو في يلاعب ينتهي عقده بعد موسم من الآن.

ماذا قال مبابي عن محاولات ماكرون رئيس فرنسا

قال كيليان مبابي في وقت سابق عن محاولات رئيس فرنسا لإبقاءه ضمن فريق العاصمه، أنه لم يتخيل يومًا أن يتحدث مع الرئيس حول مستقبله الكروي.

و في سياق أخر، يبحث باريس سان جيرمان عن صفقات جديده لدعم الجانب الهجومي في الفريق بعد رحيل ليونيل ميسي، بالإضافة إلى رغبة الفريق في الدعم بوسط الميدان ومركز الدفاع، بعد الفشل المتكرر في حصد لقب دوري أبطال أوروبا وحتى أصبح بطل الدوري الوحيد من بين أبطال الدوريات الخمسة الكبرى الذي لم ينجح في تحقيق لقب التشامبيونزليج.

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