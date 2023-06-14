انتر ميلان يفاوض تشيلسي بشأن لوكاكو وكوليبالي ويفاجئ الهلال

اجتمعت إدارة نادي انتر ميلان الإيطالي مع نظيرتها في تشيلسي الإنجليزي، اليوم الأربعاء، للحديث حول إمكانية الحصول على خدمات الثنائي روميلو لوكاكو و كاليدو كوليبالي في الميركاتو الصيفي الحالي 2023 .

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يلعب روميلو لوكاكو لنادي انتر ميلان حاليًا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي والذي ينتهي بنهاية شهر يونيو الجاري، بينما يريد النيراتزوري الحصول على خدمات كاليدو كوليبالي أيضًا في الانتقالات الحالية.

انتر ميلان يطلب لوكاكو وكوليبالي

طلب انتر ميلان الحصول على خدمات كل من روميلو لوكاكو وكاليدو كوليبالي على سبيل الإعارة لمدة موسم، من خلال تمديد إعارة النجم البلجيكي لموسم إضافي بجانب الحصول على خدمات السنغالي لمدة موسم.

قررت إدارة تشيلسي رحيل كاليدو كوليبالي بسبب عدم رغبة المدير الفني ماوريسيو بوتشيتينو فى بقاء اللاعب، وكان يريد النادي الانجليزي خروج نجمه في صفقة تبادلية، بينما يرغب لوكاكو في البقاء ضمن صفوف إنتر ميلان في الموسم المقبل.

موعد حسم صفقة لوكاكو وكوليبالي

سيكون أوسيليو مدير نادي انتر ميلان الإيطالي في لندن خلال 24/48 ساعة القادمة لمناقشة العرض مع إدارة تشيلسي مرة أخرى، مستغلًا رغبة لوكاكو في البقاء ضمن النيراتزوري، وعدم موافقة البلوز على بقاء كوليبالي في الفريق خلال الموسم المقبل.

موقف لوكاكو من البقاء في انتر ميلان

قال لوكاكو في تصريح سابق له بعد خسارة دوري أبطال أوروبا أنه سيقاتل مع لاعبي الفريق للوصول وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم أو الذي يليه.

لوكاكو يبتعد عن الهلال السعودي

يذكر أن فريق الهلال السعودي أحد أبرز المهتمين بالحصول على خدمات اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو من فريق تشيلسي، حيث يرغب أزرق الرياض في دعم مركز الهجوم بعد رحيل أوديون إيجالو ولوسيانو فييتو في يونيو الجاري، وبعد إعلان اللاعب رغبته في البقاء ضمن صفوف الانتر الذييسعى جاهدًا الآن في تنفيذ رغبة اللاعب.

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