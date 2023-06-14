الدلافين سلاح روسيا الجديد لحماية الجنود في أعماق بحر القرم

حماية القواعد البحرية يتطلب زيادة عدد الجنود والأسلحة المستخدمة، لكن روسيا اتبعت أسلوبًا جديدًا للدفاع عن قاعدتها البحرية "سيفاستوبول" في شبه جزيرة القرم.

وقامت روسيا بمضاعفة عدد الدلافين المدربة التي تدافع عن قاعدة سيفاستوبول من 3-4 إلى 6-7 دلافين، تقوم بعمل دوريات.

ويعد الإجراء جزءًا من التشديد التدريجي للدفاعات استجابة لقدرة أوكرانيا المتزايدة للوصول إلى المنطقة الاستراتيجية، على الرغم من تركيز موسكو الأوسع على الصواريخ والطائرات من دون طيار، لكنها أخذت تهديد القوات الخاصة الأوكرانية على محمل الجد.

غواصين القوات الخاصة الأوكرانية:

وستدافع الدلافين ضد غواصين القوات الخاصة الأوكرانية المعروفين باسم "السباحين المقاتلين"، الذين قد يتسللون إلى القاعدة، حيث تتمتع هذه الثدييات البحرية بميزة متأصلة في مواجهة أكثر السباحين قتالًا رياضيًا.

وتمتلك روسيا تاريخًا في تدريب الدلافين للأغراض العسكرية، مثل استعادة أشياء غارقة في البحر، أو التصدي للغواصين القادمين من جهات معادية.

وتعتبر قاعدة سيفاستوبول البحرية لها أهمية قصوى بالنسبة إلى الجيش الروسي، حيث تقع في الطرف الجنوبي لشبه جزيرة القرم التي سيطرت عليها موسكو في عام 2014.

ودربت أوكرانيا الدلافين في حوض مائي بالقرب من سيفاستوبول، في برنامج وُلد من رحم مخطط يعود إلى الحقبة السوفيتية أُهمل في التسعينيات.