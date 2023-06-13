رئيس الجزائر يزور روسيا لبحث التعاون بين البلدين

زار عبدالمجيد تبون، رئيس دولة الجزائر، روسيا، لتعزيز التعاون بين البلدين بدعوة رسميًا من الرئيس فلاديمير بوتين، والمقرر استغراق الزيارة لمدة 3 أيام.

الجزائر وروسيا

كشف رئيس دولة الجزائر، عن زيارته إلي موسكو، سيشارك أعمال المنتدى الأقتصادى الدولي بمدينة سان بطرسبورغ، المقرر انعقاده من 14 حتي 17 يونيو الجاري.

وقال إنه سيعقد لقاء مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، سيطرقه إلي أقامة شراكة استراتيجي وقضايا الدولية، بما في ذلك الشرق الأوسط ومنطقة الساحل الإفريقي، إضافة إلى التعاون في مجال الطاقة داخل منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك ".

المنتدى الأقتصادى الدولي

المنتدي الأقتصادي الدولي، حدث سنوي، ينظم منذ عام 1997، يهدف لبحث القضايا الاقتصادية الرئيسية التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم.

في نهاية يناير الماضي، أعلنت الرئاسة الجزائرية علي عقد اتفاقيات مع بوتين علي زيارة دولة سيجريها، إلي موسكو في مايو، لكنها لم تتم في موعدها ‏لأسباب لم تعلن عنها سلطات البلدين.‏

وفي شهر مايو الماضي، عن قرب زيارة تبون إلي موسكو، لبحث القضايا المشتركة، مؤكدًا علي علاقات الجزائر مع جميع الدول جيدة، بما فيهم الولايات المتحدة والصين.

في عام 2021، أعلنت الجزائر انطلاق مناورة بحرية مشتركة مع روسيا، لمدة أسبوع، في إطار تجسيد التعاون العسكري الثنائي بين البلدين، وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن عددًا من السفن الحربية الروسية رست بميناء الجزائر؛ استعدادًا لتنفيذ مناورة بحرية مع وحدات عائمة من القوات البحرية الجزائرية.

وأضاف البيان أن السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية تتكون من الفرقاطة "الأميرال غريجوريفيتش"، و"ديميتري روجتشاف"، وقاطرة الإنقاذ في البحر "SB742".

وبحسب هذا البيان، تستمر المناورة حتى 20 نوفمبر الجاري، وتشمل مناورات تكتيكية وتمارين لاعتراض واقتحام سفن مشبوهة، ومكافحة الزوارق المعادية بالإضافة إلى البحث والإنقاذ والمساعدة في البحر، وتهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك".

وأشار بيان وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن "الوفد الروسي حظي باستقبال من قبل قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين، ليتم بعدها إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لتمرين المناورة البحرية المشتركة