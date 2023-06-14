أرسنال يزاحم ريال مدريد على نجم تشيلسي

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن دخول نادي أرسنال في منافسة مع ريال مدريد للظفر بخدمات نجم تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





ويسعى نادي أرسنال إلى تدعيم صفوفه بصفقات قوية لمواصلة المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم المقبل، وفي ظل مشاركته في دوري أبطال أوروبا.



واحتل أرسنال المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي موسم 2022-2023 برصيد 84 نقطة.



وبدأ أرسنال اهتمامه بمهاجم تشيلسي بعد حسم صفقة ديكلان رايس لاعب خط وسط ويست هام.



أرسنال مهتم بضم كاي هافيرتز







وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أرسنال دخل في منافسة قوية مع ريال مدريد من أجل ضم كاي هافيرتز من تشيلسي.



وأضافت أن أرسنال بدأ في التركيز على صفقة كاي هافيرتز بعد حسم صفقة ديكلان رايس بعد انسحاب بايرن ميونخ.



وأشارت الصحفية البريطانية إلى أن أرسنال سيدخل في مفاوضات رسمية مع تشيلسي من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز خلال الأيام المقبلة.



وأضح المصدر ذاته أن أرسنال يضع مبلغ 50 مليون جنيه إسترليني كسعر متوقع للصفقة لكن يرغب تشيلسي في الحصول على 75 مليون جنيه إسترليني.



ومازال ريال مدريد لديه اهتمام بضم كاي هافيرتز، ويأتي ذلك في ظل رغبته في ضم مهاجم جديد بعد رحيل الفرنسي كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي.



وكان الصحفي الموثوق فابريزو رومانو قد ذكر عبر صفحته الرسمية على “تويتر” أن ريال مدريد لا يرغب في دفع مبالغ كبيرة من أجل التعاقد مع كاي هافيرتز.

وأكد أن المفاوضات متوقفة بين ريال مدريد وتشيلسي في الوقت الحالي.

وخاض كاي هافيرتز 47 مباراة مع تشيلسي بمخلتف المسابقات مع تشيلسي في موسم 2022-2023، وسجل 9 أهداف بينما صنع هدفًا واحدًا.

ولعب كاي هافيرتز إجمالي 139 مباراة مع تشيلسي، وسجل 32 هدفًا وصنع 15 آخرين.



وكان ريال مدريد قد أعلن تعاقده رسميا مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الألماني كمان اقترب من حسم صفقة خاسيلو مهاجم إسبانيول.





ولا يعد كاي هافيرتز هو اللاعب الوحيد الذي يرغب ريال مدريد ي ضمه من الدوري الإنجليزي، حيث يستهدف التعاقد مع هاري كين من توتنهام.