السيسي: مصر تحتاج لـ 2 تريليون دولار سنويًا لسد الاحتياجات (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن بناء العاصمة الإدارية يهدف لتحويل “التراب إلى مال”، دون دفع أي مبالغ من ميزانية الدولة في بنائها، مضيفًا: "والله العظيم تلاتة، ما دفعنا جنيه، كان الهدف تحويل مكان العاصمة من تراب لفلوس".

وتابع الرئيس السيسي: “أنا رجل أمتلك أفكار تحول التراب لفلوس، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه الدولة المصرية، والزيادة السكانية الهائلة، والتي وصلت لـ 105 مليون نسمة، ومحمد معيط وزير المالية يُسئل عن الكلام ده"، ليضيف مازحا: "هوعنده حاجة عشان يدينا نبني العاصمة الإدارية".

خراب في خراب

وأكد: "أي شاب أو شابة عنده مقترحات أو حاجة تفيد البلد، يتفضل يجي، وإحنا بنسمع ومستعدين نسمع الجميع"، منوهًا إلى أن مهمته كانت تتلخص فى إنقاذ مصر، معقبا “أنا مش بخاف أبدا لو خوفت كانت البلد زمنها عايشة فى خراب ودمار، محدش هيحسبنى غير ربنا”.

ووصف الرئيس عبدالفتاح السيسى ما حدث فى مصر عقب أحداث 2011 وتبعاته على الدولة، قائلا: "خراب فى خراب"، مشيرًا إلى أن الدولة تكلفت 80 مليار جنيه بعد أحداث 2011، والاحتياطى النقدى نفد خلال عام ونصف فقط.

جدعنة المصريين

واسترسل الرئيس السيسي خلال كلمته بالمؤتمر الوطني للشباب ببرج العرب،:" ربنا أراد أني أكون هنا..وعارف أن قدرة الناس على التحمل لها مدى"، متابعا:" كنت متصور أن المصريين مش هيستحملوا..ولكن الحكمة الغربية أنهم استحملوا".

وأكمل: المصريين أثبتوا أنهم جدعان واستحملوا الظروف اللي حصلت السنين اللي فاتت دي"، مضيفا:" أنا عمري ما قلت كلام معسول وأن الأمور هتبقى صافية، أنا قلت إن البلد عايزة شغل من نار على طول".

هجرة الأطباء

وأضاف " السيسي " خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، أن بعض الأطباء في الوقت الحالي يقومون بالسفر الي الخارج نظراً للعروض التي تقدم لهم ولا نستطيع أن نجبر أحد منهم علي البقاء بالداخل، موضحاً أن الدولة تحتاج إلي ٧٥٠ مليار دولار للنهوض بقطاع الصحة وهذا يعني أننا نحتاج الي تريليونات ليست موجودة في الوقت الحالي.

وتابع الرئيس السيسي، أنه يصدر قرارات مع وزير الصحة بعمل مبادرات للقضاء علي الأمراض والفيروسات المنتشرة بين المواطنين مثل مبادرة القضاء علي فيروس سي ومبادرة أخري للكشف عن الأمراض السارية وآخري عن لضعف السمع.

عجز المنظومة الصحية

وأشار إلى أن الكشف المبكر للأمراض يجعل المريض لا يدخل في معاناة آلام ولا تكلفة كبيرة للعلاج ومن أجل ذلك نقوم بالمبادرات الطبية باستمرار.

واستطرد خلال كلمته في فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، :" عندي 700 مستشفى في مصر وهذا نصف عدد المستشفيات المطلوبة لتلبية احتياجات 105 مليون مواطن مصري ".

2 تريليون دولار

وأضاف الرئيس السيسي:" كلنا مسؤولين على المنظومة الصحية في مصر، والرقم المطلوب للمنظومة الصحية في مصر مش موجود وهياخد فترة عشان يتوفر بشغلنا وجهدنا كلنا ".

وأكمل: “الدولة عشان تصرف كويس تحتاج لـ 2 تريليون دولار في السنة، لا يمكن إجراء استحقاق دستوري للتعليم والصحة دون هذا المبلغ، الدولة المصرية لا يوجد بها أموال من أجل الصرف على تعليم25 مليون مواطن في التعليم الأساسي، ونحتاج لـ 400 أو 500 مليار جنيه تعليم، الطالب يحتاج لـ 10 آلاف دولار يعني 250 مليار دولار، أجيبهم من فين؟”، جاء ذلك خلال حضوره فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز".



