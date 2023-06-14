نشرة أخبار الوفد.. جولةٌ للرئيسِ السيسي في الأبعادية بالبحيرةِ ومواجهةِ مرتقبةٍ لمنتخبِ مصرَ أمامَ غينيا

رصدتْ بوابةَ الوفدِ أهمَ الأخبارِ المحليةِ والرياضيةِ والفنيةِ، اليومُ، في نشرةِ أخبارِ اليومِ الأربعاءَ الموافقَ 14 يونيو 2023.

ونبدأُ بالأخبارِ المحليةِ..

تفقدَ الرئيسُ عبدَالفتاحْ السيسي، اليومُ عددا منْ المشروعاتِ ضمنَ مبادرةِ " حياةٍ كريمةٍ "بقريةِ الأبعادية في محافظةِ البحيرةِ. وشملتْ جولةُ الرئيسِ السيسي (الوحدةُ الصحيةُ، ودارَ مسنينَ الأبعادية، ومجمعَ الخدماتِ التكنولوجيةِ، ومجمعَ الخدماتِ الزراعيةِ). وخلالَ جولتهِ، قالَ الرئيسُ السيسي لنزلاءِ دارِ مسنينَ الأبعادية: "جئتُ إليكمْ للاطمئنانِ على أحوالكمْ".. وتساءلَ "هلْ كلُ احتياجاتهمْ متوفرةً ؟، وأجابَ النزلاءُ بأنَ جميعَ احتياجاتهمْ متوفرةً كما أعربوا عنْ سعادتهمْ الكبيرةِ لزيارةِ الرئيسِ السيسي إلى الدارِ".

* كشفتْ هيئةَ الأرصادِ الجويةِ، عنْ موعدِ انتهاءِ العاصفةِ الترابيةِ، إذْ كانَ منْ المتوقعِ أنْ يشهدَ اليومَ الأربعاءَ نشاطا للرياحِ على مناطقَ منْ القاهرةِ الكبرى وجنوبِ سيناءَ وشمالِ الصعيدِ على فتراتٍ متقطعةٍ، ليكونَ هناكَ استقرارٌ في حالةِ الطقسِ حتى نهايةِ الأسبوعِ الجاري.

وبالنسبةِ ليومِ السبتِ والأحدِ المقبلينِ، فأوضحتْ الهيئةُ العامةُ للأرصادِ الجويةِ، أنهُ منْ المتوقعِ أنْ تنشطَ الرياحُ على مناطقَ منْ القاهرةِ الكبرى والوجهِ البحريِ والسواحلِ الشماليةِ وجنوبِ سيناءَ وشمالِ الصعيدِ على فتراتٍ متقطعةٍ.

وإلى الأخبارِ العالميةِ..

لبنانُ يفشلُ في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للمرةِ 12 فشلِ البرلمانِ اللبنانيِ، اليومُ الأربعاءُ، للمرةِ الثانيةِ عشرةَ في الدورةِ الأولى منْ جلسةِ التصويتِ، في انتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريةِ خلفا لميشالْ عونٌ، الذي انتهتْ ولايتهُ في 31 أكتوبر الماضي. ووفقا للوكالةِ الوطنيةِ للإعلامِ اللبنانيةِ، حظيَ جهادْ أزعورْ بتسعة وخمسين صوتا، وسليمانْ فرنجية بواحد وخمسين صوتا، ولبنانُ الجديدُ بثمانية أصوات، وزيادْ بارودِ بسبعة أصواتٍ، وجوزيفْ عونِ بصوتٍ واحدٍ، معَ ورقةٍ واحدةٍ ملغاةٍ؛ فيما اقترعَ نائبٌ واحدٌ بورقةٍ بيضاءٍ.

*وفاةُ مائةِ وثلاثةِ أشخاصِ غرقا في قاربِ زفافٍ لقيَ مائةُ وثلاثةُ أشخاصِ حتفهمْ غرقا في نهرِ النيلِ شمالَ وسطِ نيجيريا ، وأنقذتْ السلطاتُ أكثرَ منْ مائةِ شخصٍ عائدينَ منْ حفلِ زفافٍ. كانَ القاربُ النهريُ ينقلُ عائلاتٍ منْ الولايةِ إلى ولايةِ غربَ النيجرِ، أثناءَ عودتهمْ انقلبَ القاربُ، نتجَ عنهُ وفاةٌ حتى الآنَ مائةَ وثلاثُ حالاتٍ، وأنقذوا أكثرَ منْ مائةِ شخصٍ.

* أعلنَ الرئيسُ الأمريكيُ السابقُ دونالدْ ترامبْ، أنَ اليومَ هوَ الأكثرُ شرا بتاريخِ الولاياتِ المتحدةِ، موضحا أنَ ما حصلَ هوَ اضطهادٌ سياسيٌ. واتهمَ ترامبْ في كلمةٍ لهُ أمامَ أنصارهِ في نيوجيرسي، الرئيسُ الأمريكيُ جو بايدنْ بأنهُ الرئيسُ الأكثرُ فسادا في تاريخِ الولاياتِ المتحدةِ.

وفي نشرتنا الاقتصاديةِ..

واصلتْ أسعارُ صرفِ الدولارِ استقرارها مقابلَ الجنيهِ المصريِ في بدايةِ التعاملاتِ اليومِ في البنوكِ المصريةِ، ففي البنكِ الأهليِ المصريِ وبنكِ مصرَ، استقرَ سعرُ صرفِ الدولارِ ليسجلَ ثلاثينَ جنيها وخمسةُ وسبعينْ قرشا للشراءِ، وثلاثينَ جنيها وخمسةُ وثمانينَ قرشا للبيعِ، وفي البنكِ التجاريِ الدوليِ، سجلَ ثلاثينَ جنيها وخمسةُ وثمانينَ قرشا للشراءِ، وثلاثينَ جنيها وخمسةُ وتسعينَ قرشا للبيعِ، وفي البنكِ الأهليِ الكويتيِ سجلَ الدولارُ ثلاثينَ جنيها وخمسةُ وثمانينَ قرشا للشراءِ، وثلاثينَ جنيها وخمسةُ وتسعينَ قرشا للبيعِ.

* أسعارُ الذهبِ شهدتْ أسعارُ الذهبِ تراجعا بالأسواقِ المحليةِ ومحلاتُ الصاغةِ، في منتصفِ تعاملاتِ اليومِ، بقيمةِ خمسة جنيهاتٍ في سعرِ الجرامِ، ليسجل جرامُ الذهبِ عيارَ 21 الأكثرُ مبيعا في مصرَ ألفينِ ومائتينِ وخمسةِ وثمانينَ جنيها، مقابلَ سعرهِ صباحَ اليومِ ألفينِ ومائتينِ وتسعينَ جنيها، وهوَ أدنى مستوى للذهبِ في الأسواقِ منذُ شهرِ تقريبا، وذلكَ وسطَ تداولاتٍ ضعيفةٍ للذهبِ في الأسواقِ. أسعارُ الذهبِ اليومِ : عيارُ 21 يسجلُ ألفينِ ومائتينِ وخمسةِ وثمانينَ جنيها، عيارُ 18 يسجل ألفا وتسعمائةً وتسعةُ وخمسينَ جنيها، عيارُ 24 يسجل ألفينِ وستمائةَ وأحد عشرَ جنيها، الجنيهُ الذهبُ 18 ألفا ومائتينِ وثمانينَ جنيها.

ومنْ أخبارنا الفنيةِ..

* يسجلَ الكينج محمدْ منيرْ حضورًا غنائيًا خاصًا معَ جمهورهِ في السعوديةِ ، في ليلةٍ تكريميةٍ سطورها منْ ذهبٍ تدونُ مسيرةً فنيةً ضخمةً تقتربُ منْ النصفِ قرن ، تقام تحتَ عنوانٍ “مشواري” وذلكَ ضمنَ فعالياتِ جدةَ التي تضمُ عدد كبيرٍ منْ نجومِ الغناءِ. ومنْ المقررِ أنْ يقامَ حفلُ الكينج محمدْ منيرْ ، يومُ الجمعةِ 16 يونيو الجاريَ، في مدينةِ جدةَ.

* اجتازَ الفنانُ عبدَ المجيدْ عبدُ اللهْ بأغنيتهِ الجديدةِ “ أنا اضحكْ ” حاجزَ المليونِ مشاهدةٍ ، خلالَ يومٍ واحدٍ منْ طرحها عبرَ موقعِ الفيديوهاتِ الشهيرِ “يوتيوبْ ”.

ومنْ أخبارنا الرياضيةِ..

*يتواجدَ محمدْ صلاحْ نجمْ منتخبِ مصرَ ضمنَ قائمةٍ الهدافينَ التاريخيينَ للفراعنةِ ، محتلا المركزَ الثانيَ بعدَ الأسطورةِ حسامْ حسنْ الذي يعتلي صدارةَ الترتيبِ عبرَ التاريخِ. *يخوضَ منتخبُ مصرِ الأولِ لكرةِ القدمِ ، في التاسعةِ مساءَ اليومِ، مواجهةٌ مرتقبةٌ أمامَ نظيرهِ الغينيِ في المباراةِ التي تجمعَ المنتخبينَ على ملعبِ جراندْ مراكش بمدينةِ مراكش المغربيةِ ، ضمنَ منافساتِ الجولةِ الخامسةِ منْ التصفياتِ المؤهلةِ لبطولةِ أممِ إفريقيا التي ستقامُ بكوتْ ديفوارْ 2024.