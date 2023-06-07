ندوة تعريفية حول" منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين" بجامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فعاليات الندوة التعريفية حول منظومة التأمين الصحي الجديدة للعاملين بالجامعة وكيفية الاستفادة منها، بحضور المحاسب عفت حلمي مدير الحسابات و الموازنة بالجامعة، وأحمد عبد الله السطوحي ممثلاً عن شركة مصر هيلث كير للتأمين، أحمد العارف نقيب العاملين، وعدد من العاملين بالجامعة.

وفي بداية كلمته وجه رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي جهوده المبذولة من أجل توفير الرعاية الصحية لكافة منتسبي الجامعات المصرية، ودور ذلك في تحسين بيئة العمل والمساهمة في رفع الكفاءة ودفع عجلة الأداء والوصول لنتائج أفضل، وتحقيق مستهدفات مرحلة التميز المؤسسي للجامعات وتعزيز ريادتها على كافة المستويات، كما قدم الشكر ايضاً للجنة النقابية علي ما تقدمه من خدمات للجهاز الإداري بالجامعة.



وأوضح المحاسب عفت حلمي أن الدكتور مصطفي عبد الخالق قد وجه بتسليم كارنيهات التأمين الصحي الشامل لجميع العاملين بالجامعة، والذي يُتيح إجراء الفحوصات والتحاليل والأشعة اللازمة بالعديد من المستشفيات بالمجان، دون ان يتحملوا أي تكلفة مالية مقابل هذا الاشتراك السنوي، كما سيحصل مرضى الأمراض المُزمنة بموجب هذا الكارنيه على إمكانية صرف العلاج بتخفيض كبير حيث يتحمل الموظف 20% فقط من قيمة العلاج.



وأضاف أحمد العارف انه خلال الندوة قدم ممثل شركة مصر هيلث كير للتأمين شرحاً تفصيلاً عن كيفية التعامل مع المنظومة، والاستفادة من الخدمات التي يقدمها التأمين للعاملين بالجامعة على الوجه الأكمل، والتي تتضمن الكشف الطبي والتحاليل والأشعات، والتغطية الطبية في حالة إجراء العمليات الجراحية، ومصاريف الإقامة بالمستشفيات، والعلاج بالليزر، والمناظير التشخيصية والجراحية، ودخول الطوارئ، وغيرها من الخدمات التي يوفرها التأمين.



جدير بالذكر انه خلال الندوة تم فتح باب الاسئلة والرد علي كافة الاستفسارات من قبل العاملين.