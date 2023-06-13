الثلاثاء 13 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

الحكومة تنفي ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل

 أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة بشأن الأنباء المتداولة عن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

txt

"الوزراء" يحذر من روابط إلكترونية تزعم صرف٨٥٠٠ جنيه إعانة لكل مواطن

txt

الحكومة تنفي نقل قطع أثرية خارج البلاد

 وأكد المركز الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددة على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، إذ تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرة إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إذ انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

 وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهم (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لمحافظات الجمهورية كافة، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.

 ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أية حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، ‏وللإبلاغ عن أية شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

 

مواد متعلقة

"الوزراء" يحذر من روابط إلكترونية تزعم صرف٨٥٠٠ جنيه إعانة لكل مواطن

الحكومة تنفي نقل قطع أثرية خارج البلاد

مصر ملتزمة بسداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد

حقيقة قبول الجامعات المصرية العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان الدارسين بنظام الأون لاين

زيادة عدد المشتغلين إلي 28.4 مليون في الربع الأول من العام الجاري

الحكومة تكشف حقيقة التراجع عن صرف التعويضات لأهالي منطقة توسعات ميناء العريش
الجريدة الورقية