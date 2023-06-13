الحكومة تنفي ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة بشأن الأنباء المتداولة عن ضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد المركز الإعلامي، أنه قام بالتواصل مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لضعف إقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مُشددة على نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم خدمة صحية متطورة وقائمة على نظم عالمية، إذ تم تقديم ما يزيد عن 22 مليون خدمة طبية وعلاجية حتى الآن للمنتفعين بالمنظومة بمحافظات (بورسعيد – الإسماعيلية – الأقصر – جنوب سيناء) بجودة عالية، مُشيرة إلى أن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إذ انضم أكثر من 80% من سكان محافظات بورسعيد والأقصر والإسماعيلية وجنوب سيناء للمنظومة بهدف الاستفادة من خدماتها الطبية والعلاجية.

وفي سياق متصل، يتم اتخاذ الاستعدادات النهائية لإطلاق التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظتي أسوان والسويس، في إطار استكمال المرحلة الأولى لتطبيق المنظومة، لتشمل المرحلة 6 محافظات وهم (بورسعيد – الأقصر – الإسماعيلية - جنوب سيناء – أسوان – السويس)، ويستمر التطبيق المرحلي للمنظومة، لتشمل التغطية الصحية الشاملة لمحافظات الجمهورية كافة، والقرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا بحلول 2030.

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