السينما السعودية تعلن موقفها تجاه عرض فيلم سبايدر مان

بعد منع عرض الفيلم المثير للجدل "سبايدر مان" Across the Spider-Verse في السينما بالمملكة العربية السعودية، قالت السينما السعودية، عبر تويتر، إنها لن تقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض، مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

أعلنت السينما السعودية، في بيان عبر حسابها في "تويتر": "أنه حرصا منا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى، المعمول بها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".

يذكر أن السينما السعودية سابقا، غردت بمنشور يحمل ملصقا للفيلم الشهير وكتبت "دائما خذو الأخبار من مصادرها الرسمية... الهيئة لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم SpiderManAcrossTheSpiderVerse

يعد فيلم "Across the Spider-Verse" من بطولة مايلز مورالز، ويعد الفيلم الذي طُرح مؤخرًا الجزء الثاني من ثلاثية ستختتم بجزء أخير يصدر العام المقبل، وهو للكاتب فيل لورد، وتدور أحداث الفيلم حول العالم متعدد الأكوان الذي يكثر الحديث عنه في الأفلام الهوليوودية مؤخرًا، وفيه يلتقي مايلز موراليس مع جوين ستيسي وينطلقان في مغامرة خطيرة عبر الأكوان المتعددة.

ويشهد الفيلم مشاركة شاميك مور، هيلي ستينفيلد، إيسا راي، أوسكار إيزاك وجيك جونسون، وكلف الفيلم شركة "سوني بكتشرز" المنتجة، 100 مليون دولار، وهو ما يقرب من نصف تكلفة إنتاج فيلم كوميكس تقليدي متوسط.