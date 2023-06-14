اعرف تخصصات وظائف هيئة الذكاء الاصطناعي السعودية 1444

بحث السعوديون عن هيئة الذكاء الاصطناعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت عن وظائف للجنسين في مجالات عديدة ومختلفة، وكذلك تخصصات معينة، ولكن لا يقبل أي أحد في الوظائف، للقبول في الوظائف يجب أن يتوفر لديك شروط ومعايير معينة ليتم تعيينك في تلك الوظائف.

وأوضحت هيئة الذكاء الاصطناعي أن التقديم يفتح لفترة محدودة وبعد الحصول على العدد الكافي لجميع التخصصات يغلق باب التقديم على الفور، تحتاج كل وظيفة شروط معينة في المتقدم وتختلق عن الشروط المطلوبة في الوظيفة الأخرى.

أصدرت الهيئة المختصة في السعودية عن إتاحة بعض الوظائف في أكاديمية سدايا، وتتعدد الوظائف المطلوبة في الأكاديمية وتناسب الوظائف الرجال والنساء، وجميع الوظائف تتعلق بالذكاء الاصطناعي، ومن ضمن الوظائف التالي:

مهندسين تطبيقات أولى.

مهندسين جودة أولى.

مستشار أعمال

مصمم جرافيك

مصمم حلول

مدير قسم تطوير التطبيقات الأمنية

مهندس ضمان جودة التطبيقات

مهندس نظم أول

مستشار قواعد البيانات

مستشار حمايا قواعد بيانات

مستشار أدوات مراقبة قواعد البيانات

مستشار تشغيل التطبيقات

أستشاري قواعد بيانات

مطور برمجيات

خبير إدارة الدليل الحيوي

مهندس حلول

خبير حماية الوصل للأصول

مهندس حلول أول

مدير مشروع

مساعد إداري

مهندس شبكات

خبير إدارة الهويات والصلاحيات

خبير إدارة البريد الإلكتروني

مهندس دعم

خبير إدارة أمن النظم الرئيسي

محلل أمن سيبراني