دخل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق إنتر ميلان دائرة إهتمامات أندية الدوري السعودي في الأيام الماضية، وذلك لضمه خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

يُذكر أن لوكاكو معار لصفوف إنتر ميلان ، وتنتهي إعارته في الأيام المقبلة، وبالتالي سيعود بعد إنتهاء إعارته لصفوف تشيلسي الإنجليزي بعقد يمتد حتى عام 2026.

تفاصيل عرض الهلال السعودي لضم لوكاكو

كشفت تقارير صحفية عن تلقي مهاجم منتخب بليجكا وإنتر ميلان عرض جاد من قبل فريق الأهلي السعودي لضمه الفترة المقبلة.

وكشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أنه كان هناك جلسة بين فهد بن نافل رئيس نادي الهلال، مع لوكاكو بالعاصمة الفرنسية "باريس" من أجل الاجتماع لبحث إمكانية انضمامه لصفوف "الزعيم".

وأوضح المصدر أن النادي السعودي قدم عرضا مغريا تبلغ قيمته 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهو ما رفضه المهاجم البلجيكي، وطلب الحصول علي ضعف الراتب.

ويجد فريق إنتر ميلان صعوبة في الاحتفاظ بخدمات لوكاكو، حيث يرغب تشيلسي في الحصول على 50 مليون يورو من أجل السماح برحيل الهداف البلجيكي.

في سياق آخر فتحت إدارة نادي الهلال باب التفاوض مع النجم الإسباني "لويس البيرتو" ضمن خطة القلعة الزرقاء لدعم صفوفها خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشارت التقارير إلى أن العرض المقدم من الهلال براتب يصل إلى (8) مليون يورو ومبلغ (12) مليون يورو لنادي لاتسيو الإيطالي مقابل التخلي عن خدمات اللاعب.

الهلال يفضل في الحصول على خدمات ميسي

في نفس السياق كان نادي الهلال على إعتاب الإنضمام لفريق الهلال حتي الساعات الأخيرة، قبل أن يدخل فريق إنتر ميلان في المفاوضات ويحسم الصفقة لصالحه.

وهو ما أكده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد إنتقاله بشكل رسمي لفريق ميامي الأمريكي، حيث أوضح إنه بالفعل تلقي عرض كبير من الهلال ولكنه فضل الإنتقال للدوري الأمريكي.

كما نجح نادي اتحاد جدة السعودي في إتمام انتقال كريم بنزيما وافدًا من ريال مدريد الإسباني، ليصبح ثاني الصفقات الكبرى في المملكة بعد تعاقد النصر الشتاء الماضي مع كريستيانو رونالدو.

لمزيد من أخبار الرياضة عبر بوابة الوفد.. إضغط هنا