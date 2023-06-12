كبار الدوري السعودي يتنافسون على ضم أوباميانج

كشفت تقارير صحفية اليوم الإثنين عن وجود تنافس شرس بين كبار أندية دوري روشن السعودي للتعاقد مع النجم الجابوني بيبر إيميريك أوباميانج مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي.

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وبحسب صحيفة " سكاي سبورتس " فإن أوباميانج أصبح هدفًا لكبار أندية الدوري السعودي في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن البلوز بسبب عدم مشاركته بشكل منتظم مع الفريق.

وأشارت الصحيفة بأن هناك صراع بين النصر والهلال واتحاد جدة والشباب لضم أوباميانج خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنضم أوباميانج صاحب الـ33 عاما إلي صفوف البلوز في موسم 2020 قادما من نادي برشلونة الاسباني في صفقة بلغت 12 مليون يورو ،و لعب مع البلوز 15 مباراة فقط في الدوري الانجليزي الممتاز سجل فيهم هدف وحيد.

اتحاد جدة يتعاقد مع نجم ريال مدريد

على جانب اخر حسمت إدارة نادي اتحاد جدة برئاسة أنمار الحائلي، التعاقد مع النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد السابق في صفقة انتقال حر وذلك لمدة ثلاثة مواسم حتى 2026.

ونشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لأبرز لقطات بنزيما مع ناديه السابق ريال مدريد معلقًا : " البنــز اتحادي .. الحظ الليلة كريم ".

ووجه كريم بنزيما رسالة إلى جماهير العميد بعد توقيع عقود انضمامه للعميد رسميًا قائلًا باللغة العربية: "أنا متحمس أشوفكم في جدة".

ومن المقرر أن يلعب كريم بنزيما في صفوف اتحاد جدة والذي يديره المدرب البرتغالي نونو سانتو وذلك رفقة الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.



وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام القليلة الماضية أن راتب كريم بنزيما مع اتحاد جدة سيصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد.



وحصد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة لقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2022-2023 بعدما أنهى البطولة في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة بفارق 5 نقاط عن منافسه نادي النصر السعودي صاحب المركز الثاني برصيد 67 نقطة.

فيما احتل الفريق الكروي بنادي الهلال المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، يليه الشباب في المركز الرابع برصيد 56 نقطة.