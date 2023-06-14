استقرار الأسهم الأوروبية قبيل قرار الفائدة الأمريكية

فتحت الأسهم الأوروبية دون تغير اليوم الأربعاء قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يوقف زيادات أسعار الفائدة، فيما هوت أسهم إنتين للمراهنات الرياضية بعد الإعلان عن صفقة لشراء شركة أخرى.

الأسهم الأوروبية

واستقر المؤشر ستوكس 600 فى الأسهم الأوروبية عند 463.49 نقطة ، بينما هبط مؤشر قطاع السفر والترفيه بنسبة 0.9%.

وهوت أسهم إنتين المالكة لشركة المراهنات البريطانية لادبروكس فى الأسهم الأوروبية 10% إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن قالت أمس الثلاثاء إنها ستشتري شركة المراهنات الرياضية التي تتخذ من بولندا مقرا إس.تي.إس القابضة مقابل 750 مليون جنيه إسترليني (946 مليون دولار).

وتتوقع السوق بالكامل تقريبا إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند نطاق بين 5% و5.25% في قراره المرتقب في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بنسبة 63% برفع سعر الفائدة في يوليو، وفقا لأداة فيدووتش التابعة لسي.إم.إي.

وسيعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه بشأن السياسة النقدية غدا الخميس، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى لترويض التضخم الجامح.

مكاسب "وول ستريت" تقفز بـ"نيكاي الياباني" 1.47%

الأسهم اليابانية

أغلق المؤشر "نيكاي " الياباني على أعلى مستوى في أكثر من 33 عاما اليوم الأربعاء مقتفيا أثر جلسة قوية في وول ستريت وزاد سهم تويوتا موتور مع حصد مستثمرين لأسهم الشركات الكبرى على المؤشر وسط تراجع للين.

وقفز المؤشر نيكي1.47 % وأنهى الجلسة عند 33502.42 نقطة وهو أعلى إغلاق منذ مارس آذار 1990 في سلسة مكاسب مستمرة منذ أربعة أيام.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.31 % إلى 2294.53 نقطة، ووصل المؤشران ستاندرد آند بورز500 وناسداك أعلى إغلاق في 14 شهرا خلال الليل مع إظهار بيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت ارتفاعا طفيفا في مايومما عزز رهانات وقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) لرفع أسعار الفائدة اليوم الأربعاء .

وصعد سهم تويوتا موتور 6%، بعد أن ارتفع 5%، أمس الثلاثاء مع تصويت المساهمين بالرفض على قرار غير مسبوق بشأن المناخ ودعموا بذلك مجلس الإدارة في اجتماع سنوي عام.

وارتفع سهم هوندا موتور 3.59%، وصعد مؤشر يتتبع أسهم شركات صناعة السيارات 4.28%، وجاء الأقوى أداء بين القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

وصعد سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة 4.75%، لكن الأسهم المتعلقة بصناعة الرقائق تراجعت وهبط سهم سكرين هولدينجز 2.55%، وأدفانتست 0.29% بينما أنهى سهم طوكيو إلكترون الجلسة مستقرا بعد أن عوض خسائر سجلها في وقت مبكر من الجلسة.