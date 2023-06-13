البورصة تربح 16.5 مليار جنيه في مستهل التعاملات بعد إصلاح العطل الفني

نشط أداء مؤشرات البورصة في مستهل جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية، وذلك بعد استئناف العمل عقب عطل فني تعرض له نظام التداول في جلسة الأمس

ربح رأس المال السوقي للأسهم 16.5مليار جنيه ، ووصل إلى مستوي 1.171.0 تريليون جنيه

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1%، ليصل إلى مستوي 17899نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة0.53%

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.72%