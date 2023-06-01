زواج ولي عهد الأردن.. سر بدلة الأمير الحسين بحفل الزفاف

ارتدى ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في حفل زفافه على الآنسة رجوة السيف، زيًّا عسكريًّا مستوحاة من التصميم الخاص بالزي الذي ارتداها جلالة الملك عبدالله الثاني في حفل زفافه، وبدأ احتفالات زواج ولي عهد الأردن خلال الساعات الماضية.

زواج ولي عهد الأردن:

زفاف ولي عهد الأردن

صمم أكمام الزي العسكري الذي ارتداه الأمير الحسين بشكل يشبه الزي الأصلي "البدلة" التي ارتداها صاحبي الجلالة الملك عبدالله الثاني والملك عبدالله الأول.

اهتمام كبير يحظى به حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني والآنسة رجوة آل سيف، من قبل الدول العربية بشكل خاص والعالم أجمع.

اليوم الخميس هو عطلة رسمية في عموم المملكة الأردنية، وهناك إغلاقات من الساعة الثالثة ظهرًا حتى الساعة السابعة مساءً، بسبب حفل زفاف ولي عهد الأردن، والاحتفال به، ولمسار موكب ولي العهد الذي سيبدأ من قصر زهران في وسط العاصمة عمّان، وذلك حسبما أعلنت عنه الحكومة الأردنية.

تشهد العاصمة الأردنية عُمان، خلال الساعات الجارية، مراسم زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله على الآنسة رجوة آل سيف.

من المقرر أن يعقد ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله حفل عقد القران، ومن ثم الاتجاه إلى قصر الحسينية لبدء حفل استقبال للضيوف من الدول الصديقة والشقيقة منهم زعماء وأولياء عهد وشخصيات بارزة.

بدأ زواج ولي عهد الأردن الآن بوصول الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، باستقبال وتحية ضيوف الحفل، بمرافقة معزوفات موسيقية القوات المسلحة، قبل أن يصل الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ومن بعدها وصلت رجوة آل سيف إلى حفل الزفاف.

“الموكب الأحمر” حاضر في حفل زفاف ولي عهد الأردن الأمير الحسين.. تفاصيل مهمة:

الاعتماد على "الموكب الأحمر" بدأ لاستخدامه للتنقل بين الشوارع بالحفلات، وذلك منذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، وسينطلق من قصر زهران برفقة الموكب الأحمر، سيمر من مناطق عدة في العاصمة عمّان، إذ سيتاح للجمهور الترحيب ورؤية الموكب، إلى جانب شاشات عرض خصصت في مناطق عدة ليتاح للجمهور رؤية مراسم الزفاف.