رسائل الرئيس السيسي خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بالبحيرة

في ضوء جولاته المتعددة التي يقوم بها بها بشكل مستمر، تفقد الرئيس السيسي صباح اليوم الاربعاء الوحدة الصحية ضمن مشروعات حياة كريمة بقرية الابعادية بمحافظة البحيرة.

وتضمنت الجولة الرئاسية زيارة دار مسنين الأبعادية والاطمئنان على النزلاء بالدار واستفسر الرئيس عن الخدمات المقدمة لهم، إذ التقى عددًا من الأهالى والقيادات الشعبية بالمحافظة وأدار حوارًا مع عدد من المواطنين.

وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 21 مشروع بالقرية بتكلفة إجمالية بلغت 70 مليونًا و64 ألف جنيهًا.

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي رسائل الرئيس خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة بالبحيرة:

أنا منكم وطول ما أنتم سعداء أنا مبسوط وزعلكم يحزنني

المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة تخطت 350 مليار جنيه حتى الآن

محدش يقدر يعمل حاجة لوحده ولكن نقدر مع بعض كدولة وشعب

تم وضع أسعار استرشادية مشجعة للمنتجات الزراعية الاستراتيجية

لدينا في مصر حاليا 9 ملايين ضيف

الترع التي تقوم الدولة بتبطينها تعود على الفلاح في المقام الأول

لدولار له تأثير كبير جدًا على الأسعار فى مصر

أنا هنا عشان اطمئن عليكوا ومتنسوناش من الدعوات الطيبة

إحنا جينا نشوف تكاليف وصيانة مركز الخدمات الإلكترونية ليساعد على إنجاز العمل للمواطنين وراحة العاملين

مافيش أي مقترحات، وقولوا لي .. علشان احنا عاملين كل ده علشان الناس

إحنا عايشين ببركتكم

حددنا سعر القمح والأرز وأعلناه.. واللي قولناه معاكم ننفذه

التحديات الموجودة داخل مصر كثيرة

بدأنا حياة كريمة بـ 250 مليار جنيهًا

المرحلة الثانية والثالثة من حياة كريمة تتضمن أكثر من تريليون جنيهًا

أى أزمة بتعدي بفضل الله وكنت منتبه قوى في مسيرة عمرى على الأزمات اللى عدت علينا في مصر

هنعمل تأمين صحي وكل اللي انتوا محتاجينه، وهاجي على عيني ليكم تاني، وندعي ربنا يعينا"

اللى إحنا فيه بفضل الله وفضلكم هنعدي من كل الأزمات وهنبقا أحسن"