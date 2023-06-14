السيسي: وضع أسعار استرشادية مشجعة للمنتجات الزراعية (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إننا نعمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية والمستمرة منذ 3 سنوات، مشيرًا إلى أنه تم وضع أسعار استرشادية مشجعة للمنتجات الزراعية الاستراتيجية.

حجم العمل الذي تم في مصر جاء بتكاتف الشعب مع الدولة

وأضاف “السيسي” خلال كلمته أثناء جولة تفقدية في قرية الأبعادية في محافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، أن حجم العمل الذي تم في مصر جاء بتكاتف الشعب مع الدولة، مضيفا أننا نستطيع كدولة وشعب التغلب على جميع التحديات.

لدينا في مصر حاليا 9 ملايين ضيف

وتابع: “ لدينا في مصر حاليا 9 ملايين ضيف، متابعا أن مصر استقبلت ملايين الأشخاص من الدول التي حدث بها أعمال اقتتال”.

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن الترع التي تقوم الدولة بتبطينها تعود على الفلاح في المقام الأول؛ معلقا: “أنا منكم وطول ما أنتم سعداء أنا مبسوط وزعلكم يحزنني”.