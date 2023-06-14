تعليق الرئيس السيسي على ارتفاع الأسعار (شاهد)

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على ارتفاع الأسعار، قائلًا: "الكل بيسأل ليه الأسعار بقت كدا؟؟ مانتوا بتتكلموا لغاية سنة 52 كنا 19 أو 20 مليون كل مصر من الريف والحضر، وثم فى عهد السادات وصلنا لـ 40 مليون، ثم فى 2011 كنا تقريبًا 80 مليون، اليوم إحنا 105 ملايين وكل دقيقة في مولود جديد".

موضوع الدولار له تأثير كبير جدًا على الأسعار فى مصر:

أضاف "السيسي" خلال لقائه بأهالي قرية الأبعادية، اليوم الأربعاء: "موضوع الدولار له تأثير كبير جدًا على الأسعار فى مصر، كل ما تكون فاتورتي من الدولار تزيد لازم دا يبقى عبء على الاقتصاد، لأننا عايزين نجيب حاجات أساسية".

تابع الرئيس: “كان زمان الريف يغطي حاجته حد كان بيجيب زيت فى البيت كان عيبة أوي أن حد يشتري الزيت أو يشتري بيضة أو فرخة، كانت البيوت عبارة عن وحدات إنتاجية صغيرة، والريف من 40 سنة كان يغطي نفسه".

أى أزمة بتعدي بفضل الله:

واصل الرئيس حديثه، قائلًا: "أى أزمة بتعدي بفضل الله وكنت منتبه قوى في مسيرة عمرى على الأزمات اللى عدت علينا في مصر وكنت بقول معقول الحاجات دي هتخلص، وخلصت، واللى إحنا فيه بفضل الله وفضلكم هنعدي من كل الأزمات وهنبقا أحسن".