القلق  يسيطر على لاعبي ريال مدريد بعد رحيل بنزيما

تناولت تقارير صحفية إسبانية في الساعات الأخيرة حالة القلق التي تسيطر على لاعبي ريال مدريد الإسباني بعد رحيل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة .

وألمحت التقارير إلى أن وصول لاعب كبير إلى الفريق في الصيف الحالي هو الحل الأمثل لتعويض أهداف النجم الفرنسي.

وانتقل بنزيمة إلى اتحاد جدة الأسبوع الماضي بعد مسيرة حافلة مع ريال مدريد، إذ قاده الموسم الماضي إلى تحقيق بطولة كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية وكأس الملك، من خلال تسجيله 31 هدفاً في جميع المسابقات.

ويضغط لاعبو ريال مدريد للتعاقد مع لاعب كبير يعوض رحيل بنزيمة وتلافي وجود أي مشاكل في الموسم المقبل، بينما تستبعد إدارة فلورنتينو بيريز التعاقد مع الاسم الأقوى المطروح حالياً وهو الإنجليزي هاري كين الذي سيبلغ 30 عاماً الشهر المقبل.

ودلل البعض بحديث ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الجديد بعد رحيل بنزيمة، والذي أجرى مقابلة تليفزيونية أمس الاثنين قال فيها:

لاعب مهم مثل كريم رحل واليوم نحن بحاجة إلى أهداف، أظن أن التعاقد مع كين هذا الصيف وفي العام المقبل مع مبابي سيكون أمراً مناسباً.

ناتشو كشف عن حالة القلق، لأنه القائد الحالي، والذي شاهد ماذا حدث في ريال مدريد بعد رحيل رونالدو عام 2018 وعدم تعويضه، إذ دربه 3 مدربين ذلك الموسم (لوبيتيجي، سولاري وزيدان) وخسر الدوري بفارق كبير عن برشلونة البطل، وخرج من دوري أبطال أوروبا في ثمن النهائي بخسارة قاسية أمام أياكس أمستردام 4-1.