الحوار الوطني.. أشرف العربي: نحتاج لوحدة موازنة عامة وشفافية

أكد المهندس أشرف العربي، وزير الاستثمار الأسبق، أهمية التعاون في العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن نموذج الدولة التنموية لا يتوقف دورها على المراقبة والتنظيم ولكن فى وضع السياسات الصناعية بمفهومها الواسع.



وأضاف خلال كلمته بلجنة أولويات الاستثمارات وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، الدولة التنموية تتدخل في الحياة الاقتصادية من خلال الاستثمارات بطرق صحيحة وسليمة.

وتابع الدولة لها دور أفقي يتمثل في وضع القواعد والنظم والمؤسسات الكفء القوية، ومؤسسات صناعية وتوفر البيانات والمعلومات، أما دورها الرأسي يتضمن معرفة نوع المزايا والتدخلات المحتملة.

وأوضح أن الاستثمارات تكون موجهة لمواجهة التحديات الهيكلية كالسكان والموارد، موضحًا أن المساحة المئهولة بالسكان لا تتناسب مع نسبة العاملين والبطالة ونقص الإنتاجية.

وأشار إلى الفجوة الكبيرة بين الاستهلاك والإنتاج والتمويل، والإيرادات والمصروفات العامة والصادرات والواردات، مشددًا على ضرورة توجه تلك الاستثمارات لتغيير نمط النمو الاقتصادي وإحداث التحول الهيكلي.



واختتم: نحتاج لوحدة موازنة عامة وشفافية، لافتًا إلى تأثر مصر بالأزمات العالمية مما يتطلب تصحيح كثير من المسارات للعبور إلى الجمهورية الجديدة.