الحوار الوطني.. أحمد أبو اليزيد: الدولة حققت قفزات سريعة في مجال الزراعية

ثمن الدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، المناقشات الجادة للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مشددًا على أهمية قطاع الزراعة في مصر.

وقال خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والامن الغذائي بالحوار الوطني، حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، إن يجب توفير مستلزمات خاصة بالإنتاج، واسعاد الفلاح هو المدخل الحقيقي للتنمية المستدامة.

وشدد على أن الدولة المصرية حققت قفزات نوعية بشكل سريع في مجال الزراعية، وبالتالي يجب التحديث من ناحية المدخلات سواء الأسمدة أو المبيدات أو التقاوي، وخاصة القناوي المحسنة، مع زيادة الكفاءة الانتاجية لوحدة الارض والمياه، ولا بد من دخول أصناف وسلالات جديدة.

تميز القطاع الزراعي

وأوضح أنه لا بد من مرونة استباقية لتميز القطاع الزراعي ومواكبة آليات السوق وتحقيق السعر العادل في المحاصيل بما يسهم في سعادة وتشجيع الفلاحين.

وطالب الدكتور أحمد أبو اليزيد على ضرورة تفعيل القانون الخاص بالزراعة التعاقدية في ظل النهضة الصناعية الغذائية

وأشاد بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلى، مشددًا على ضرورة تمكين وتطوير التعاونيات على المشاركة في السوق، وليس للحشد فقط، ولكن لا بد من مشاركتهم ودخولهم في إنشاء عدد من المصانع المختلفة المساهمة في التنمية والتطوير .