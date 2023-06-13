الحوار الوطني.. أبو العينين يطالب بتعزيز التنافسية لرفع معدلات التنمية والاستثمار

طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بضرورة الاهتمام بتطوير الاستثمار في القطاع الخاص واستثمار الدولة من خلال فكر تسويقي جديد من نوع جديد يتحدث بلغة الدول الجديدة.

كما طالب أبو العينين خلال كلمته بالجلسة الأولى للجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والتي انعقدت تحت عنوان «أولويات الاستثمارات العامة – ملكية وإدارة أصول الدولة – تمويل الاستثمار العام»، اليوم الثلاثاء، بضرورة توفير منظومة من القوانين تكون جديدة مبسطة وواضحة لجميع القطاعات يضعها مجموعة من الخبراء المتخصصين وتواكب الرؤى والمقترحات في الحوار الوطني.

وقال وكيل مجلس النواب إن الرؤى المستقبلية هي التي تصيغ مستقبلها، مطالبا بأن يتم أخذ كل ما يتعلق بتوصيات الحوار الوطني والرؤى النيرة التي تم طرحها على محمل الجد.

وأضاف: نريد بناء مصر الحديثة من خلال تحديث جميع منظومات الدولة والبنية التحتية والبنية الفوقية التي تتمثل في العقل البشري، مطالبات بخلق التنافسية داخل الدولة وفي كل محافظات مصر في معدلات التنمية والاستثمار وأداء المحافظ، مؤكدا أن مصر قادرة على مواكبة الدول الحديثة.