فنانون يعتزلون السوشيال ميديا.. آخرهم سماح أنور

أصبح هذا العصر هو عصر السوشيال ميديا، فهي قادرة على أن تصنع نجم النجوم في دقائق معدودة، وفي نفس الدقيقة قادرة على جعل أشهرالنجوم في خبر كان، كما أصبحت من الأشياء التي من الصعب الاستغناء عنها، ولكن بعض نجوم الفن والمشاهير رفعوا لافتة مقاطعة السوشيال ميديا بشكل نهائي، وذلك بسبب هجوم بعض رواد السوشيال ميديا وآخرهم الفنانة سماح أنور.

سماح أنور

ظهرت الفنانة سماح أنور خلال مقطع فيديو خاص بها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيسبوك" لـ تعلن فيه عن ابتعادها بشكل تام عن صفحات السوشيال ميديا خلال الفترة الحالية والتواصل مع الجمهور عن طريق أعمالها فقط.

وقالت سماح أنور: "الفترة المقبلة سأكون مشغولة ولم أستطع الظهور عبر السوشيال ميديا بشكل شخصي وأتواصل بشكل شخصي مثل الماضى ولكن أتواصل معكم بطريقة أفضلها وهى أعمالى وهو ما اتعود عليه وتتعودون عليه أيضًا.

وأضافت سماح أنور: "أفضل الفترة الحالية أم أتفرغ تمامًا لعملى.. أنا أعتذر لكل الناس الذين كانوا ينتظرون منى فيديو جديد وهذا لن يكن متاح بعد ذلك إلا من خلال أعمالى.

واختتمت سماح أنور حديثها قائلة: " اتمنى لكم كل خير وسعادة وإن شاء الله نتقابل دايما في أعمال فنية جديدة يا رب تعجبكم وطبعا أرائكم مرحب بيها جدًا.. بشكركم على كل شئ وعلى متابعتي".

يسرا

يسرا تتنتقد رواد السوشيال ميديا

أما من جانبها انتقدت الفنانة يسرا رواد السوشيال ميديا، وذلك بسبب تعمد بعض رواد السوشيال ميديا تشوية صور بعض النجوم، والحكم عليهم دون محاولة معرفة حقيقية الأمر، لذلك هي دائمًا تتعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي بحرص شديد وتتعمد قلة الظهور.

ماجد الكدواني

ماجد الكدواني يرفع دعوة قضائية

رفض الفنان ماجد الكدواني التعامل مع صفحات التواصل الاجتماعي أو التواجد فيه بشكل نهائي، وأعلن أنه لا يمتلك أي صفحة من صفحات السوشيال ميديا ، وأنه يحذر الجميع من الصفحات التي تحمل اسمه او اسم أي فرد من عائلته، وقام الفنان ماجد الكدواني برفع دعاوى قضائية ضد جميع الحسابات التي تحمل اسمه.

بعد أزمة صحية مي عز الدين تختفي من السوشيال ميديا

تعرضت الفنانة مي عز الدين وقت مرورها بأزمة صحية للهجوم من قبل بعض رواد السوشيال ميديا، لذلك قررت الفنانة مي عز الدين أعتزال هذا المجال نهائياً وقللت حتى ظهورها الإعلامى، وذلك للبحث عن الهدوء الشخصي، على الرغم من أنها كانت تتمتع بعدد كبير من الفانز على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت تتفاعل بنفسها معهم.

بسبب الكورونا أحمد فهمي يعتز السوشيال ميديا

بعد أصابته بفيروس كرورونا وتعرضه للهجوم أعلن الفنان أحمد فهمي، اعتزاله السوشيال ميديا ، وكتب عبر حسابه الخاص عبر "الفيسبوك" قائلاً: "أول حاجة سأفعلها بعد ما أشفى، سأغلق هذا الحساب الخاص وأترك حسابات السوشيال ميديا الثانية الخاصة بالشغل، والتي لا أديرها... أريد أن أرجع أعمل في روقان وأحاول أعيش في روقان وفي عالم حقيقي إلى حدٍ ما، بعيداً من الآراء المريضة حتى لو كانت في صالحي، وأبعد من كل التدليس الواضح... أعتقد كفاية أتسلى فقط حتى أشفى"

شيرين عبد الوهاب

بعد موجة انتقادات شيرين عبدالوهاب تغلق حساباتها

بعد عدة أزمات تعرض إليها الفنانة شيرين عبد الوهابقامت بغلق جميع حسابتها" بشكل نهائي، لكنها تغرد بين الحين والآخر عبر "تويتر".

ونشرت شيرين إعتذار لجمهورها عبرحساباتها عبرالسوشيال ميديا قبل الغلق قائلة: "جمهوري العزيز أنا آسفة إني بتصرف بتلقائية، وهذا يسبب لي مشاكل وسوء فهم كبيراً لي ولناس أحترمهم وأعزهم، ولا أحب أن أكون سبب مشاكل لهم، لذلك قررت غلق حساب إنستغرام الخاص بي، بحبكم كلكم".

اعتزال مؤقت لـ كارول سماحة

اعتزلت الفنانة كارول سماحة، السوشيال ميديا لفترة موقتة، وقت انفجار مرفأ بيروت، لتأثرها بالأحداث وقتها، حيث غردت عبر "تويتر"، قائلة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي، نعود إليكم قريباً"، وبعد فترة عادت مرة أخرى.

تعرض الفنان شريف منير لهجوم حاد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بعد نشره صور لـ ابنته رأها البعض أنها غير لائقه، خاصة أنه رجل شرقي، ولا يجب نشر صور لـ بناته بملابس جريئة، ولم يتحمل شريف منيرالهجوم والانتقاد من جمهور فـ أعلن اعتزال السوشيال ميديا لفترة، وتقدم على إثره ببلاغ ضد مجموعة من رواد التواصل.