مدافع المقاولون يتلقى استدعاء من منتخب مصر الأولمبي

مدافع المقاولون

أعلن نادي المقاولون العرب ، اليوم الثلاثاء تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد استدعاء عمر فايد مدافع الفريق الأول للكرة بالنادي لمعسكر المنتخب المقام حاليا بالإسكندرية في إطار الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية للمنتخبات الأولمبية التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 22 يونيو الحالي وحتى 10 يوليو القادم.



وكان المدرب البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، كشف قائمته والتي شهدت انضمام ثلاثي المقاولون العرب محمد أحمد السيد (سيحا ) وأحمد فوزي واحمد عاطف (قطه ) قبل أن ينضم إليهم عمر فايد ليصبح نادي المقاولون العرب ممثلا بأربع لاعبين في المعسكر وهو مايعكس اهتمام الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة للعناصر الشابة في بناء فريق يستعيد أمجاد قلعة ذئاب الجبل.



رباعي المقاولون في المنتخب



ظهر رباعي المقاولون العرب خاصة الثلاثي أحمد عاطف وأحمد فوزي وعمر فايد بصورة طيبة ومتميزة في مسابقة الدوري الممتاز وحصلا جميعهم على رجل المباراة في أكثر من مناسبة وهو الأمر الذي دفع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي في اختيارهم لتمثيل مصر في هذا المحفل الدولي .



رحب الجهاز الفني باستدعاء المنتخب لرباعي المقاولون في تلك المهمة الوطنية متمنين التوفيق للمنتخب الأولمبي في مهمته والتاهل لأولمبياد باريس 2024.

وبذلك يصبح عدد اللاعبين المنضمين للمنتخبات الوطنية خمسة بعد استدعاء جوزيف اوشايا لمنتخب أوغندا

ومنذ بداية اسناد المهمه للجهاز الفني بقيادة شوقي غريب وهناك اتفاق مع إدارة النادي بقيادة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل عضو مجلس الاداره والمشرف علي الكرة على منح الفرصة للشباب وبناء فريق تكون قاعدته الشباب وعمل مزج بين عناصر الخبرة والشباب وهو ماظهر عليه الفريق هذا الموسم محتلا المركز الخامس وأكثر فريق يضم عناصر شابة.



يدخل المنتخب الأولمبي البطولة في المغرب وهو حامل لقب البطولة السابقه والتي كان بطلها الكابتن شوقي غريب وجهازه المعاون وحقق مركز متميز بين الثمانية الكبار في أولمبياد طوكيو 2020.



ويتواجد المنتخب الأولمبي في مجموعة تضم إلى جانبه منتخب مالي والنيجر والجابون حيث من المقرر أن يلعب مباراة ودية أمام غانا هذا الأسبوع قبل السفر للمغرب.







