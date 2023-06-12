ثلاثي الزمالك ينضمون لمعسكر المنتخب الأولمبي

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة غياب كل من حسام عبد المجيد و محمد طارق وحاتم سكر ثلاثي الأبيض.

يأتي ذلك بسبب انضمام الثلاثي لمعسكر منتخب مصر الأولمبى الذي انطلق اليوم الإثنين بالإسكندرية ويتخلله لقاء ودى مع غانا يوم 15 يونيو ضمن فترة إعداد المنتخب للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى ستقام فى المغرب خلال الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى أولمبياد "باريس 2024" مباشرة بينما يلعب صاحب المركز الرابع مع نظيره من أسيا على ملحق الأولمبياد.

وتضم مجموعة مصر كلا من : مالى والكاميرون والنيجر، ويستهل الفراعنة أولى مبارياته يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف منافسات مجموعة مصر .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري باستاد القاهرة الدولي.

في سياق متصل خاض التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات تأهيلية إضافية خاصة على هامش مران اليوم.

وقام "الجزيري" بأداء بعض التدريبات التأهيلية داخل صالة الجيمانيزيوم وفقا لقرار الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي لتجهيز اللاعب بالشكل الأمثل وعلاج الإرهاق خاصة بعد عودته من الإجازة التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

وشارك الجزيري في فقرات المران بشكل طبيعي سواء البدنية أو الفنية مع زملائه قبل خوض التدريبات التأهيلية الإضافية.

وتقع مصر في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.

وعبر البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لكرة القدم عن تفاؤله باللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار فى قائمة المنتخب المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب من 24 يونيو الجاري إلى 8 يوليو المقبل وهى البطولة التى يتأهل منها أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الأولمبياد مباشرة بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

ويفتتح الفراعنة منافساتهم يوم 25 يونيو أمام النيجر فى مدينة طنجة التى تستضيف مجموعة مصر.

وتقع مصر في المجموعة الثانية بجانب كل من مالي والجابون والنيجر.