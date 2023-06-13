روسيا تُعلن التصدى لهجمات أوكرانية في جنوب دونيتسك

أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، عن صد قواتها لهجمات أوكرانية بالقرب من قرى ماكاريفكا وريفنوبل وبريتشيستيفكا في الجزء الجنوبي من منطقة دونيتسك، حسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع.

وقالت وزارة الدفاع في روسيا في بيانها اليومي أيضا إن أوكرانيا تواصل شن هجمات في منطقتي دونيتسك وباخموت الجنوبيتين.

وذكرت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة من قوات روسيا على عدد من القرى في جنوب شرق البلاد منذ أن بدأت الأسبوع الماضي هجومها المضاد الذي طال انتظاره.

كييف تمضي قدما في الهجوم المضاد

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الاثنين، أن كييف "تمضي قدما" في الهجوم المضاد الذي تعد له كييف منذ أشهر ضد قوات روسيا رغم "صعوبة" القتال.

وقال زيلينسكي في كلمته اليومية المسائية "القتال صعب، لكننا نمضي قدما، وهذا أمر هام". وأضاف بعد إعلان كييف عن استعادة سبع قرى من قوات روسيا"أتقدم بالشكر لجنودنا من أجل كل علم أوكراني يعود إلى مكانه الصحيح في القرى الواقعة في المناطق المحررة حديثا".

وأعلنت نائبة وزيرة الدفاع الأوكراني، غانا ماليار، أن قوات بلادها استعادت السيطرة على سبع قرى كانت تسيطر عليها القوات الروسية، وأكدت ماليار أن ما حققه الجيش الأوكراني هو جزء من الهجوم المضاد الذي يشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي ضد الجيش الروسي غرب البلاد.

وقبيل ذلك أعرب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن أمله في نجاح الهجوم المضاد لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك قد يرغم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التفاوض لإنهاء غزوه لأوكرانيا.

وقال بلينكن للصحافيين إن "نجاحا للهجوم المضاد من شأنه أن يحقق أمرين، تعزيز موقعها (أوكرانيا) على أي طاولة مفاوضات مستجدة، وقد يؤدي أيضا إلى جعل بوتين يركز بنهاية الأمر على التفاوض لإنهاء الحرب التي بدأها"، نقلا عن فرانس برس.

هذا وواصلت القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، اليوم الاثنين، في محاولة لاستكمال ما سمّته "تحرير الأقاليم الأربعة"، التي ضمتها مؤخراً، وهي جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوريجيا وخيرسون، فيما تستمر القوات الأوكرانية في مقاومة الدب الروسي بمساعدة عسكرية ولوجستية من الغرب.

وطالبت أوكرانيا ألمانيا بزيادة إمدادات الدبابات الألمانية الصنع إلى كييف بشكل كبير، واقترح نائب وزير الخارجية الأوكراني، أندريه ميلنيك، مضاعفة إمدادات دبابات "ليوبارد 2" ثلاث مرات على وجه الخصوص. كما طلب ميلنيك من برلين تزويد القوات الأوكرانية بـ60 مركبة قتال مشاة أخرى من طراز "ماردر" وصواريخ كروز بعيدة المدى.

وبعد تحقيقها أولى مكاسبها في دونيتسك، وسّعت القوات الأوكرانية هجومها المضاد، وأعلنت أنها تخوض معارك عنيفة مع القوات الروسية في باخموت.

وأكدت القيادة الشرقية للجيش الأوكراني، أن القوات تقدمت 700 متر في اتجاه باخموت، وكبدت القوات الروسية خسائر كبيرة. وقالت القيادة إن المحاولات الروسية لشن هجمات مضادة قرب بلدتي بيلاغورا وإيفانوفسكي فشلت.

وكان الجيش الأوكراني أعلن سابقاً أنه يخوض معارك عنيفة في جبهات القتال قرب باخموت ومارينكا وأفدييفكا بدونيتسك، وأن القوات الروسية تتكبد خسائر كبيرة في اتجاه باخموت، مشيراً إلى أن محاولات القوات الروسية لشن هجمات مضادة قرب باخموت فشلت.

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