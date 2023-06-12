سد كاخوفكا .. حرب روسيا وأوكرانيا توقظ الجنود الألمان من مقابرهم (فيديو)

كشف فيضان نهر دنيبر، الناتج عن تدمير سد محطة كاخوفكا قبل 6 أيام في أوكرانيا، عن رفات الجنود الألمان الذين ماتوا قبل 80 عاماً، في الحرب العالمية الثانية.

جرفت قوة مياه الفيضان المقابر، وظهر في مقطع فيديو متداول عبر تويتر، عظام وجماجم بعضها مازال في زي الحرب التي دفن عليها، في مشهد مفزع وغريب.

🚨 تحذير: مقطع متداول لا يناسب البعض.

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تدمير سد محطة كاخوفكا قبل 6 أيام في أوكرانيا تسبب بفيضان نهر "دنيبر" فظلت مياهه تمر وتفيض على ضفتيه حتى وصلت لمقابر العساكر الألمان الذين شاركوا في الحرب العالمية الثانية فجرفتها المياه وظهرت عظام وجماجم الجنود الذين ماتوا قبل 80 عام. pic.twitter.com/8Q2KtF0A39 — إياد الحمود (@Eyaaaad) June 12, 2023

وكانت الداخلية الأوكرانية، أعلنت الجمعة الماضية، وفاة أربعة أشخاص وفقدان 13 أخرين جراء الفيضانات في المنطقة الجنوبية من خيرسون الناجمة عن تدمير سد كاخوفكا.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إهير كلايمنكو، عبر تطبيق المراسلة "تيليجرام"، إنه تم إجلاء مجموعه 2412 شخصا من المنطقة.

وذكرت وزارة الطوارئ الروسية، أن رجال الإنقاذ قاموا بإجلاء 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا في منطقة خيرسون بعد التخريب في محطة كاخوفسكايا الكهرومائية.

وأكدت وزارة الطوارئ الروسية، في بيان لها "قام رجال الإنقاذ التابعون لوزارة الطوارئ الروسية بإنقاذ 1534 شخصا بمن فيهم 154 طفلا. وإجماليا تم إجلاء 5133 شخصا بمن فيهم 178 طفلا و66 شخصا من ذوي الحركة المحدودة"، بحسب روسيا اليوم

وأضاف البيان: "وتقدم وزارة الطوارئ الروسية كل المساعدات الممكنة للسكان ويواصل زيادة قواتها ومعداتها لإزالة عواقب حالة الطوارئ في منطقة خيرسون".

وتابع البيان "يعمل حاليا في مكان الحادث 190 شخصا و66 وحدة من المعدات على الطرق الوعرة بما في ذلك 25 زورقا".

يذكر أن الأسبوع الماضي تم تدمير سد نوفا كاخوفكا الكبير ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى عمليات إجلاء جماعية ومخاوف من دمار واسع النطاق.

ويعد السد جزءًا مهمًا من البنية التحتية، حيث يوفر المياه لكثير من المناطق في جنوبي شرق أوكرانيا، بما في ذلك محطة زاباروجيا النووية وشبه جزيرة القرم.

وألقت كييف وموسكو باللوم على بعضهما البعض في خرق السد الذي حدث في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا. لا يزال السبب غير واضح.