محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن تطوير مساكن أبوعلم بالدقهلية

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة م. أحمد السجيني، غدًا الأربعاء، موضوعي طلب إحاطة مقدمين من النائب وليد فرعون.

ويتضمن الموضوع الأول؛ المطالبة بإعادة تطوير سوق دكرنس واجراء عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية واستغلال المساحات غير المستغلة لإنهاء التكدس بالمدينة.

استغلال المساحات بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة

ويتضمن الموضوع الثاني؛ استمرار مناقشة ملف إحلال وتجديد مساكن (أبو علم، تصاريح العمل، مدرسة الزراعة) بدكرنس من خلال صندوق التنمية الحضرية، واستغلال المساحات بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة.

ويأتي ذلك بحضور السيد المحافظ د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك للرد على الموضوعات التي تتضمنها الطلبات.