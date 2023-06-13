الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

محلية النواب تناقش طلبي إحاطة بشأن تطوير مساكن أبوعلم بالدقهلية

لجنة الإدارة المحلية
لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة م. أحمد السجيني، غدًا الأربعاء، موضوعي طلب إحاطة مقدمين من النائب وليد فرعون.

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ويتضمن الموضوع الأول؛ المطالبة بإعادة تطوير سوق دكرنس واجراء عملية إحلال وتجديد من خلال صندوق التنمية الحضرية واستغلال المساحات غير المستغلة لإنهاء التكدس بالمدينة.

استغلال المساحات بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة

ويتضمن الموضوع الثاني؛ استمرار مناقشة ملف إحلال وتجديد مساكن (أبو علم، تصاريح العمل، مدرسة الزراعة) بدكرنس من خلال صندوق التنمية الحضرية، واستغلال المساحات بين العمارات القديمة في إنشاء مساكن جديدة.

ويأتي ذلك بحضور السيد المحافظ د. أيمن مختار محافظ الدقهلية، وذلك للرد على الموضوعات التي تتضمنها الطلبات.

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