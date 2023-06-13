زعيم الأغلبية: الأكاديمية العسـكرية للدراسات العليا تتواكب مع المسميات العالمية

زعماء مصر السابقين تحفظهم القلوب ولا تحفظهم الأوراق

أشاد النائب اشرف رشاد الشريف ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب، بدور القوات المسلحة المصريه علي مر العصور موضحا بان ماتقوم به دوما يكون في اطار مواكبة كافة النظم العسكرية العالمية، وأن التاريخ لن ينسي دورها الكبير في 30 يونيو من انحيازها لارادة المصريين وانقاذ الوطن .

وأعلن زعيم الأغلبية في كلمته في الجلسه العامه ، موافقتة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981 ، والذي ويقضي تعديل القانون باسـتبدال مسـمى الأكاديمية العسـكرية للدراسـا العليا والاسـتراتيجية، بمسـمى أكاديمية ناصــر العسكرية للدراســات العليا أينما وردت في القانون رقم 128 لســنة 1981 بإصــدار قانون نظام أكاديمية ناصر العسكرية للد ارسات العليا وفى أي قانون آخر ، مؤكدا بان التعديلات تتواكب مع المسميات العالميه في هذا الاطار هو التعبير الشامل والصحيح مشددا بان الشواهد جميعها تؤكد ان ماتقوم به اي القوات المسحله يكون دوما في صالح القوات المسلحه المصريه .

وشدد رشاد على أن كل زعماء مصر السابقين تحفظهم القلوب ولا تحفظهم الأوراق والمسميات ، موضحا بان تعديل المسمي تعبيرا حتي وان كان بسيطا في كلماته ولكنه بكل تأكيد كبير في معناه.