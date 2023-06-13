مجلس النواب يوافق على منحة 1.8 مليون يورو لتأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (۲۱۱) لسنة ۲۰۲۳ بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في إطار مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، الموقع بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥ بمبلغ ۱,٨٥٠,٢٦٠ يورو.

وتستهدف المنحة تقديم البنك الأوربي لإعادة الاعمار والتنمية منحة بمبلغ ١,٨٥٠,٢٦۰ يورو إلى جمهورية مصر العربية وذلك لاختيار استشاريين محددين وتعيينهم من أجل تقديم المساعدة الفنية لدعم تنفيذ مشروع تأهيل الخط الثاني لمترو والإشراف عليه، من خلال تقديم ما يلي: . المساعدة في إنشاء وحدة تنفيذ المشروع ، و المساعدة فى عملية الشراء، وطرح العطاءات وتنفيذ العقود ، و المساعدة في الامتثال للالتزامات وإعداد التقارير بشأنها، بموجب مستندات التمويل ، و دعم التنفيذ البيئي والاجتماعي.

وقد وافق البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم منحة إلى المتلقي من موارد الصندوق تصل إلى ١,٨٥٠,٢٦٠ يورو (المنحة). و يجوز الجمهورية مصر العربية تقديم طلب تمويل إضافي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حالة الحاجة إلى تمديد أي من البنود الممولة من المنحة أثناء تنفيذ المشروع، و في حالة الحاجة إلى تمديد أي بند من بنود الممولة للمنحة وتكون الموافقة على هذا التمديد وفقا لتقدير البنك الأوروبي في لإعادة الإعمار والتنمية وحده. و لن يكون الصندوق ملزما بسداد أى مدفوعات إلا بالقدر الذى تتوفر فيه أموال كافية لهذا الغرض.

كما وافق مجلس النواب على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023 .

هاجم النائب محمد عبد العليم داود رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب الحساب الختامي للدولة موكدا بانة تضمن عدم اجادة الحكومه لادارة المنح والقروض موضحا بان التقرير شمل فساد كبير .

واكد داود داود خلال الجلسه العامه اليوم اثناء مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 160 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة (المساعدة الفنية) رقم 48298 للخط الأول لمترو الأنفاق بالقاهرة – مرحلة التحديث الأولي – بشأن زيادة المنحة (علي النحو المحدد في اتفاق المنحة) الممولة من الصندوق الخاص للمساهمين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 351 ألف يورو، ليصبح إجمالي قيمتها 3 ملايين و356 ألف يورو، الموقع بتاريخ 17/1/2023 ، بان النائب هو نائب عن الشعب وليس نائب عن الدائرة فقط ، مصر بتجيب منح وقروض ومنح وضرائب ولكن دون فائده .

وتابع رئيس برلمانيه الوفد لنا ان نبكي مما حدث لان الحكومه بتجيب من قروض وضرائب وتجويع للناس ولان الحكومه تركت المشروعات التي تم فتحها قبل 25 يناير ، الذي يمر طرق مصر فوه العظيمه قطور العظيمه ويمر علي قطور وقليين بلدة وزير الشئون النيابيه يجد ان الطرق كلها في حالة يرسي لها .

وطالب عبد العليم بالانتهاء من حياة كريمه في مركز مطوبس بكفر الشيخ ، منتقدا عدم الاهتمام بالطرق والاهتمام بالحصول قروض 2بـ مليار يورو للقطار الكهربائي .

ورد الوزير علاء فؤاد وزير الشئون النيابيه بلدنا كويسه جدا والطرق كويسه جدا .

وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس ارجو ان يتسع صدركم للمعارضه والقاعة متاحه للراي والراي الاخر .



