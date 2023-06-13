تعرف على فرص الزمالك في المشاركة بمونديال الأندية 2025

يحتفظ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببصيص ضعيف من الأمل في إمكانية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في نسخة عام 2025.

وقال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "التصنيف الحالي بالنسبة لأندية إفريقيا يتواجد الزمالك في المركز السادس، والرجاء المغربي لن يشارك في دوري الأبطال النسخة المقبلة، والمنافسة بين أندية الزمالك وصن داونز والترجي التونسي".

وأضاف: "الزمالك لابد أن يفوز ببطولة الكونفدرالية من أجل الحصول على أكبر عدد من النقاط، بالإضافة لفوز الأهلي باللقب القاري أيضا في النسخة المقبلة والتفوق على أندية صن داونز والترجي".

وواصل: "من مصلحة الزمالك، للمشاركة في مونديال 2025 هي فوز الأهلي بدوري الأبطال في النسخة المقبلة، ومحاولة اقصاء صنداونز والترجي".

وزاد: "الزمالك لديه بصيص ضعيف من الأمل، وقد يكون هناك فرصة للاعبي الفريق الأبيض، لكنهم عليهم الاجتهاد أولًا ومحاولة الفوز بالبطولة القارية".

وأتم: "الزمالك لو نظم صفوفه وضم لاعبين جدد، سيكون منافسا قويا على الكونفدرالية، وباب القيد سيتم فتحه بدءا يوم 25 يوليو القادم، ومع تأخر انطلاق البطولة العربية قد يكون هناك فرصة جيدة للزمالك لتدعيم صفوفه".

إسماعيل يوسف: أوسوريو أبدى إعجابه بفريق الامل

من جانبه أكد إسماعيل يوسف رئيس قطاعات الناشئين بنادي الزمالك، أن تجربة فريق الأمل مفيدة جدا، وستأتي بثمارها في المستقبل القريب على الفريق الأول.

وشدد إسماعيل يوسف على أن خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك أبدى إعجابه الشديد بفكرة تكوين فريق الأمل ومؤمن بهذا الأمر، للوقوف على مستوي العناصر الشابة المتواجدة في جميع المراحل العمرية. وأضاف "تيجانا" أن مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي المدرب المساعد، يقومان بدور مهم مع فريق الأمل، موجها الشكر لهما على إيمانهم بالفكرة والعمل عليها.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أن الاختيارات الخاصة بعناصر فريق "الأمل" وانضمامها للفريق الأول هي قرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأضاف أن المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك سيقوم خلال الساعات المقبلة باختيار الأسماء مواليد 2001 و 2002 التي ستسمر مع الفريق الأول في الفترة المقبلة، على أن يتم العمل على إعارة باقي اللاعبين الذين يمتلكون عقودا مع النادي، من أجل الخروج والحصول على المشاركة ومن ثم الاستفادة منهم في المستقبل .