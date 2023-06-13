رئيس بيلاروسيا يتعهد باستخدام الأسلحة النووية حال تعرض بلاده للاعتداء

قال ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا، اليوم الثلاثاء، إن نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية في بلاده يهدف لردع أي معتد محتمل، مؤكدًا أنه لن يتردد في اتخاذ قرار باستخدام الأسلحة النووية ردا على أي عدوان ضد البلاد.



وأشار لوكاشينكو -في تصريح أوردته وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية- إلى أسباب نشر الأسلحة النووية التكتيكية الروسية في بيلاروسيا، قائلا "إننا نحتاج إلى هذه الأسلحة للتأكد من عدم قيام جندي أجنبي واحد بوضع قدمه على الأراضي البيلاروسية مرة أخرى".

وأضاف أن استخدام هذه الأسلحة سيكون بسبب واحد فقط، وهو الاعتداء على بيلاروسيا، "وسيكون الرد فوريا، لقد أعلنت هذا عدة مرات بالفعل".

وشدد لوكاشينكو على قوة الأسلحة النووية التي سيتم نشرها في بيلاروسيا، متابعا: "أعتقد أنه من الصعب على أي شخص أن يقاتل مع دولة لديها مثل هذه الأسلحة، إنه سلاح رادع".

وأعرب لوكاشينكو عن رغبة بيلاروسيا في أن تتجنب المواقف التي يتعين فيها استخدام الأسلحة النووية، وقال "أتمنى ألا أتخذ قرارًا باستخدام هذه الأسلحة، لكن لن يكون هناك أي تردد في حال حدوث اعتداء علينا".

نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

وأتى ذلك بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الجمعة أن بلاده ستبدأ نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا بين السابع والثامن من يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من تجهيز منشآت تخزين خاصة.

بناء على ما أعلنه بوتين فإن هذا الانتشار يبدأ قبيل قمة حلف شمال الأطلسي المزمع عقدها يومي 11 و12 يوليو في ليتوانيا المحاذية لبيلاروسيا والتي ستبحث ترشيح أوكرانيا للانضمام إلى الحلف.

وكان الرئيس الروسي أعلن في 25 مارس أن موسكو ستنشر أسلحة نووية "تكتيكية" في بيلاروسيا الواقعة على أبواب الاتحاد الأوروبي، ما أثار مخاوف من تصعيد للنزاع في أوكرانيا.

وأثار الإعلان انتقادات المجتمع الدولي، وخصوصا الدول الغربية، علما أن الرئيس الروسي لوح منذ بدء هجومه على أوكرانيا في فبراير 2022 بإمكان استخدامه السلاح النووي.

ويمكن لهذه الأسلحة "التكتيكية" أن تتسبب بأضرار هائلة، لكن شعاعها التدميري أكثر محدودية من الأسلحة النووية "الاستراتيجية".

وبداية أبريل، أعلنت روسيا أنها باشرت تدريب العسكريين البيلاروس على استخدام أسلحة نووية "تكتيكية".

ونهاية مايو، أكد لوكاشنكو أن نقل الأسلحة النووية الروسية إلى بيلاروس بدأ فعلا.

وسبق أن أعلن بوتين أنه تم تجهيز عشر طائرات في بيلاروسيا لاستخدام أسلحة مماثلة، لافتا إلى أن مستودعا خاصا سيتم إنجازه بحلول الأول من يوليو.

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