الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

عاجل.. وصول الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا

أسلحة نووية
أسلحة نووية

أعلنت بيلاروسيا وصول الأسلحة النووية في إطار الاتفاقات الموقعة مع روسيا بشأن نشر أسلحة نووية تكتيكية في الجمهورية.

 أوضح ألكسندر لوكاشينكو، رئيس بيلاروس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أبلغه بتوقيع مرسومًا بشأن إجراءاتنا لنشر أسلحة نووية في بيلاروس، وقد تم اتخاذ قرار في تطوير ما قيل شفويًّا.

 أشار الرئيس البيلاروسي، إلى أنه كان من الضروري التحضير أولًا في بيلاروس قبل استلام الأسلحة، وإعداد مواقع التخزين وما إلى ذلك لاستقبالها، وبدأت حركة الأسلحة النووية.

  في مؤتمر صحفي، سأل صحفيون الرئيس البيلاروسي، عما إذا كانت الأسلحة النووية موجودة بالفعل في بيلاروس، ووعد لوكاشينكو بالتوضيح، قائلًا: "ربما.. سوف أخبركم لاحقًا".

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