تعليق ناري لرئيس بيلاروسيا على الأسلحة النووية الروسية

أعلن الرئيس البيلاروسي، “ألكسندر لوكاشينكو”، نقل الأسلحة النووية غير الاستراتيجية من روسيا إلى أراضي بلاده قد بدأ بالفعل، قائلاً الأسلحة النووية الروسية المُنتشرة على أراضي الجمهورية محمية بشكل دقيق، ولن يتمكن المُخربون من الوصول إليها، بمن فيهم البولنديون.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس: "نحن نقوم بعمل دقيق، ومُنظم ونتحمل المسؤولية عن ذلك، الحدود مُغلقة".

كما أشار الرئيس البيلاروسي إلى أن المجموعات التخريبية لن تستطيع دخول البلاد عبر "الحدود الخضراء".

أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس:

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على أنهما، دون انتهاك الالتزامات الدولية، ستنشران أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

أوضح بوتين أن روسيا لا تنقل أسلحتها النووية إلى بيلاروس، لكن ذلك تفعله الولايات المتحدة مُنذ عقد من الزمان، حيث يقوم الأمريكيون "بتعليم أطقم (حُلفائهم) وطياريهم لاستخدام هذا النوع من الأسلحة إذا لزم الأمر".

ووفقًا له، سيتم الانتهاء من بناء منشأة تخزين للأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروس في 1 يوليو المُقبل، كما صرح رئيس بيلاروس أنه، إذا لزم الأمر، يُمكنه الاتفاق مع الرئيس الروسي على إدخال أسلحة نووية استراتيجية إلى الجمهورية.

وقع وزيرا الدفاع الروسي والبيلاروسي على وثائق تحدد إجراءات نشر الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في بيلاروس.

وقالت وزارة دفاع بيلاروس في بيان، "خلال الاجتماع، تم التوقيع على وثائق تحدد إجراءات الاحتفاظ بالأسلحة النووية الروسية غير الاستراتيجية في منشأة تخزين خاصة على أراضي جمهورية بيلاروس".

كما ناقش وزيرا الدفاع خلال الاجتماع الوضع العسكري السياسي وقضايا التعاون العسكري الفني بين وزارتي الدفاع.

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن بولندا دولة مُعادية لروسيا، وجدد التزام موسكو بضمان أمن بيلاروس الشقيقة، ومُواجهة أي خطر بولندي وغيره يُهدد بيلاروس.

وقال بيسكوف، متحدثًا عن تصريحات بولندية حول التحضير لانقلاب مُسلح في بيلاروس: "بولندا دولة مُعادية لنا. أود أن أذهب إلى أبعد من ذلك، ولن أسميها غير ودية. لأنه، لسوء الحظ، القيادة البولندية تدخل الآن في موجات شديدة من مُعاداة روسيا".

وأضاف: "نرى أن هذه الدولة المُعادية لنا تتحدث بصراحة عن نيتها التدخل المباشر وبالقوة، في الشؤون الداخلية لدولة مُجاورة وهي الشريك والحليف والدولة الشقيقة لنا.. بطبيعة الحال، روسيا مُلتزمة بضمان أمن بيلاروس".