نانت يفلت من الهبوط بالدوري الفرنسي في غياب مصطفى محمد

أفلت نادي نانت من الهبوط بمسابقة الدوري الفرنسي بعد فوزه الصعب على حساب أنجيه في الجولة الختامية التي أقيمت مساء السبت.

وفاز نانت على أنجيه بهدف سجله اللاعب جاناجو في الدقيقة 16، في المباراة التي غاب عنها مصطفى محمد وظل على مقاعد البدلاء حتى نهاية المباراة.

وأكد نانت بقاؤه في الدوري الفرنسي بعد إنهاء الموسم الحالي في المركز السادس عشر برصيد 36 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أوكسير الذي هبط مع أجاكسيو وتروا وأنجيه.

مصطفى محمد مع نانت

تواجد مصطفى محمد مع نانت في الموسم الحالي في 48 مباراة في مختلف المسابقات استطاع تسجيل 11 هدفا وصنع 5 أخرين، وعلى مستوى الدوري الفرنسي فإن مصطفى محمد نجح في تسجيل 8 أهداف مع نانت خلال الموسم الحالي فى الدوري الفرنسي، ليصبح الهداف التاريخي للاعبين المصريين فى البطولة.

باريس سان جيرمان يودع ميسي

ودع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي قبل خوض مباراته الأخيرة بقميص الفريق الباريسي، مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثون من عمر مسابقة الدوري الفرنسي.

ليونيل ميسي قضى موسمين بقميص باريس سان جيرمان، منذ رحيله عن برشلونة، ليبحث النجم الأرجنتيني عن وجهة جديدة لم تحسم بعد لكنها لن تخرج عن العودة إلى برشلونة أو الذهاب إلى الدوري السعودي.

وترك باريس سان جيرمان عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي رسالة وداعية إلى ليونيل ميسي، "بعد موسمين في العاصمة الفرنسية، تصل مغامرة ليو ميسي وباريس سان جيرمان إلى نهايتها مع ختام موسم 2022-2023 والنادي يتمنى، بشعور صادق، المزيد من النجاحات لليو في بقية مسيرته الاحترافية".

وأضاف "باريس سان جيرمان يتقدم بجزيل الشكر إلى الحائز على جائزة الكرة الذهبية سبع مرات، والفائز باللونين الأحمر والأزرق بكأس الأبطال ولقبين في الدوري الفرنسي".

وقاد ليونيل ميسي، باريس سان جيرمان للتتويج ببطولة لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ11 في تاريخه بعد تعادله مع مضيفه فريق ستراسبورج، 1-1، فى اللقاء الذى جمعهما مؤخرا على ملعب "المينو"، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة.