مصطفي محمد يقود تشكيل نانت المتوقع أمام أنجيه الليلة

يستضيف فريق نانت الفرنسي المحترف في صفوفه الدولي المصري مصطفي محمد، نظيره فريق أنجيه، في مواجهة من العيار الثقيل، مساء اليوم السبت، ولا بديل فيها عن الفوز لرفاق الأناكوندا للبقاء في الموسم المقبل وتجنب الهبوط، ويلتقي الفريقان ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من الدوري الفرنسي، والتي يحتضنها ملعب " لا البوجوار".

وتأتي مواجهة نانت وأنجيه الليلة تحت شعار الفوز أو الهبوط من الدوري الفرنسي، ويبحث عن إستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والخروج بالثلاث نقاط، تساعده من الهروب من شبح الهبوط، وضمان البقاء في الدوري الفرنسي الموسم المقبل.

تشكيل نانت المتوقع أمام أنجيه في الدوري الفرنسي:

في حراسة المرمى: ديشامب

خط الدفاع: جواو فيكتور، نيكولاس باولس، جيان كاستيليتو، جوان حجام.

خط الوسط: لودوفيتش بلاس، أندري جيروتو، سيسوكو.

خط الهجوم: صامويل موتوسامي، موسيس سيمون، مصطفى محمد.

ويدخل فريق نانت، مواجهة اليوم وهو في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أنجيه المركز الأخير برصيد 17 نقطة، وتأكد هبوطه لدوري الدرجة الثانية الفرنسي.

ويبحث فريق نانت عن إنهاء سلسلة الـ 14 مباراة دون أي فوز، وفي انتظار تعثر فريق أوكسير أمام نظيره لانس، علماً بأن نانت يتفوق بفارق الأهداف على أوكسير.

موعد مباراة نانت وأنجيه بالدوري الفرنسي

تنطلق مباراة نانت ونظيره أنجيه مساء اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء، بتوقيت القاهرة، وتُذاع عبر قناة bein sports 6.

مدرب نانت يُعلن التحدي أمام أنجيه

تحدث المدير الفني لفريق "نانت" بيار أريستوي، قائلا: "لا شك لدي بأننا سنقوم بما يجب للتغلّب على أنجيه، ولا شكّ لدي أيضاً بأن لانس سيقوم بما يناسب موقعه عندما يواجه أوكسير".

مصطفي محمد يقضي ساعاته الأخيرة مع نانت

قد تكون مواجهة نانت الليلة هي الأخيرة لمصطفي محمد بقميص الفريق الفرنسي، حيث كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادى جالاتا سراى التركى أخطرت مصطفى محمد ، مهاجم الفريق المعار لصفوف نانت الفرنسى، بضمه لقائمة الفريق الفترة القادمة، وذلك بعد انتهاء إعارته فى نهاية الموسم، بعدما رفضت العرض المقدم من نادى نانت الفرنسى بشأن تفعيل شراء اللاعب مقابل تخفيض المبلغ المتفق عليه.

حيث أعلنت صحيفة "الصباح" التركية، إن إدارة جالاتا سراى التركى رفضت عرض نانت الفرنسى، بشأن تخفيض المقابل المادى الخاص بتفعيل شراء مصطفى محمد، وتمسكت إدارة جالاتا سراى بالحصول على 5 ملايين و750 ألف يورو للتنازل عن اللاعب.

كما ذكرت صحيفة " aksam " التركية أن مصطفى محمد وكريستيان لوينداما وألباسلان أوزتورك وأوجولكان جاجلايان المعارين سوف ينضمون بالفعل لقائمة الفريق الموسم الجديد وسوف يقيدون فى القائمة بالموسم الجديد.