وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين في البحيرة

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، يرافقه الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية للمحافظة.

وزير التنمية المحلية:

وأطلع وزير التنمية المحلية على الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى احتواء المركز على الخدمات والإمكانات التكنولوجية المتطورة المرتبطة شبكات الإنترنت والاتصالات في إطار خطة الدولة للميكنة الشاملة والتحول الرقمي.

وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

التنمية المحلية:

وحرص وزير التنمية المحلية على الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وإنجازها وتعرف " آمنة " على سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في الكثير من الخدمات.

المراكز التكنولوجية:

وأكد اللواء هشام آمنة أهمية المراكز التكنولوجية في الارتقاء بمستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان سرعة وجودة تلك الخدمات، مؤكدًا اهتمام رئيس الجمهورية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء لرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن في ظل ثورة الإصلاح الإداري التي تقوم بها الدولة وما يصاحبها من تبسيط للإجراءات واستخدام الميكنة في أداءها والارتقاء بالكوادر البشرية وتبسيط الإجراءات والارتقاء بمستوى الكوادر البشرية.

وزير التنمية المحلية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

وفي السياق ذاته، تفقد اللواء هشام آمنة الأعمال الإنشائية الجارية الخاصة بمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالبحيرة، واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح حول الموقف التنفيذي للمركز، إذ تم البدء فى الأعمال الهندسية والإنشائية بالمركز، ومن المقرر أن يسهم هذا المشروع القومي في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، ويتضمن المشروع تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية.