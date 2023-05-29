وزير التنمية المحلية يتفقد عددًا من المشروعات بالشيخ زويد

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، زيارته لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت على مدار يومين لتفقد وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس محمد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

واللواء هشام آمنة بصحبة الدكتورة هالة السعيد واللواء محمد شوشة إلى مركز ومدينة الشيخ زويد حيث تم تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الخروبة، وتم الاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية خاصة للمرأة والطفل.

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

كما تفقد وزير التنمية المحلية عقب ذلك معرضًا للمنتجات الحرفية والتراثية السيناوية الذي أقامته جمعية خدمة المجتمع بالقرية لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية والقرى المجاورة، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلى أن دعم وزارة التنمية المحلية لكل الحرف التراثية واليدوية والحرفية التي تتميز بها القرى والمحافظات المصرية وحمايتها من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لصغار المنتجين ونشر بعض المنتجات على منصة "أيادي مصر" التي أطلقتها الوزارة لدعم الحرف التراثية.

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء منتجات بعض المزارع النموذجية بالقرية ومتابعة إنتاج إحدى المزارع على أرض الواقع خلال حصد المحصول من بعض الخضراوات والفاكهة.

وقام اللواء هشام آمنة بافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد ومركز إصدار تراخيص المحال العامة الموجود في المركز، حيث استمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء إلى شرح حول حول آليات سير العمل بالمركز.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بالتنسيق خلال الشهر الجاري مع وزارة التخطيط لتلبية جميع مطالب واحتياجات أهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم بما يحقق تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.

وقدم اللواء هشام آمنة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على كل الجهود المبذولة لتنمية سيناء وإحداث نقلة حقيقية في مستوى المعيشة للمواطنين ،خصوصًا بعد التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة وأبناء شمال سيناء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن تكليفات رئيس الجمهورية بوضع خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية من الوطن.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية قامت على مدار السنوات الماضية بجهد كبير بكل أجهزتها في محاربة الإرهاب وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازي لتنفيذ الكثير من المشروعات التنموية العملاقة وغير المسبوقة حيث تم تنفيذ مشروعات بمئات المليارات في عهد الرئيس السيسي منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن.

كما أكد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الذي يقوم به شيوخ وعواقل شمال سيناء وجميع المواطنين في دعم الجهود التي تقوم بها مؤسسات ووزارات الدولة في مختلف المجالات بما يحقق في النهاية رؤية القيادة السياسية في التنمية والتعمير على أرض المحافظة في جميع المراكز والمدن.