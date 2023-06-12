نادي المقاولون العرب يدشن قطاع الكرة النسائية

أعلن نادي المقاولون العرب تدشين قطاع كرة القدم النسائية بالنادي بتأسيس فريق أول وأكاديمية وفريق لمواليد 2005 على أن تجرى الاختبارات داخل النادي يومي الجمعة والثلاثاء في الخامسة مساء لاختيار العناصر التي ستنضم للفريق الأول ولمن يرغب في الانضمام للأكاديمية.

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وتجري الاختبارات تحت إشراف نخبة من المدربين المؤهلين سعيا من النادي لمواكبة التطور وصناعة قطاع كرة قدم نسائية ينافس بقوة من خلال اختيار أفضل العناصر.

مواعيد الاختبارات لكل الأعمار السنية يومي الجمعة والثلاثاء الخامسة مساء بمقر النادي بالجبل الأخضر.

وكانت إدارة نادي المقاولون العرب، قرر تأسيس فريق كرة قدم نسائية للمشاركة في بطولة دوري السيدات الممتاز بعدما قامت أندية آخرى في الفترة الأخيرة بتلك الخطوة أيضًا.



فريق كرة قدم نسائي



وأسس ناديا بيراميدز وفيوتشر فريق كرة قدم نسائي، من أجل المشاركة في الدوري.

ويكون مجلس إدارة المقاولون العرب، فريق كرة قدم نسائي ويتفاوض مع لاعبات وتحديد قوام الجهاز الفني لفريق السيدات من أجل تأسيسه.

وكان النادي الأهلي في بداية الموسم أسس أكاديميات للكرة النسائية لأول مرة في تاريخه تمهيدًا للمشاركة في مسابقة دوري كرة القدم النسائي، بعد مطالب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بضرورة تأسيس فريق نسائي للأندية التي تشارك في البطولات الأفريقية.



موعد مباراة المقاولون العرب القادمة

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب ضيفا ثقيلا على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الموافق 22 يونيو الجاري على إستاد القاهرة الدولي وذلك في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت كلا من القاهرة ومكة المكرمة، فيما تبدء أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءًا بتوقيت أبو ظبي.



ترتيب المقاولون العرب في الدوري المصري

ويحتل الفريق الكروي بنادي المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك، جمعهم الذئاب من الفوز في 9 لقاءات والتعادل في 16 لقاء ، وتلقي الهزيمة في 6 لقاءات.