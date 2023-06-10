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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

المقاولون العرب يهنئ نادي زد بصعوده للدوري الممتاز

نادي زد
نادي زد

هنأ مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح إدارة نادي زد بعد صعوده للدوري المصري الممتاز. 

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وتمنى المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي التوفيق لنادي زد في خطواته المقبلة وأن يضيف الوافد الجديد للكرة المصرية ومسابقة الدوري، موجها التهنئة لمجلس إدارة زد والجهاز الفني واللاعبين. 

زد يتأهل الى الدوري الممتاز بعد هزيمة وادى دجلة


نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد في تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره وادي دجلة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة، في الجولة 29 من مباريات مجموعة القاهرة من دوري القسم الثاني، ليتأهل رسميا للدوري الممتاز للموسم المقبل.

وافتتح نادى زد أخدافه عن طريق أحمد رفعت لاعب الفريق، ثم أضاف عاد محمد سمير الهدف الثاني من ركلة جزاء، ليعزز مصطفى سلطان بالهدف الثالث، وأحرز علي حسين هدف وادي دجلة من ركلة جزاء، لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحجز زد مقعدا فى بطولة الدوري الممتاز الموسم القادم.

ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني 

 

1- زد إف سي 59 نقطة

2- وادي دجلة 54 نقطة

3- السكة الحديد 51 نقطة

4- القناة 50 نقطة

5- بتروجيت 48 نقطة 

6-- المصرية للاتصالات 45 نقطة

7- العبور 45 نقطة

8- الترسانة 44 نقطة

9- منتخب السويس 40 نقطة

10- بورتو السويس 37 نقطة

11-  الإنتاج الحربي 32 نقطة

12- مستقبل وطن 27 نقطة 

13- ايسترن كومباني 27 نقطة

14- كهرباء الإسماعيلية 26 نقطة

15- النصر 23 نقطة

16- الإعلاميين 10 نقاط

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