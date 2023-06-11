خطوة جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرارد

شهدت الساعات الأخيرة ظهور تطورات جديدة في مفاوضات الاتفاق السعودي مع ستيفن جيرارد أسطورة ليفربول والمدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي.



وأعلن أستون فيلا في أكتوبر الماضي عن إقالة ستيفن جيرارد من تدريب الفريق وذلك بسبب سواء النتائج في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح ستيفن جيرارد قريبا من خوض ثالث تجاربه في مسيرته التدريبية بعد تجربتي رينجرز الأسكتنلدي وأستون فيلا الإنجليزي.

ويرغب الاتفاق السعودي في تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا لقيادة الفريق في الموسم المقبل من الدوري السعودي.



ودخل الاتفاق السعودي في مفاوضات رسمية مع ستيفن جيرارد بحسب العديد من التقارير الصحفية.

وكشفت شبكة رويترز أن ستيفن جيرارد تلقى عرضًا لتدريب الاتفاق السعودي.

وأشارت إلى أن ستيفن جيرارد يرحب بتدريب الاتفاق السعودي في الموسم المقبل.

وأوضحت أن المدرب الإنجليزي طلب من إدارة الاتفاق السعودي مهلة من أجل دراسة العرض من كافة الجوانب.



مشوار ستفين جيرارد التدريبي



وكان ستفين جيرارد قد حقق إنجازًا تاريخيًا ومميزًا مع رينجرز بعدما توج بالدوري الأسكلتندي موسم 2020-2021 بدون هزيمة.

وخاض ستفين جيرارد إجمالي 192 مباراة مع فريق رينجرز، وحقق الفوز في 124 مباراة بينما تعادل في 41 مباراة وخسر 27 مباراة.

بينما قاد تدريب أستون فيلا في إجمالي 40 مباراة لكنه لم يحقق الفوز سوى في 13 مباراة بينما خسر 19 مباراة وتعادل في 8 مباريات.



مودريتش يدرس الانتقال للدوري السعودي



وفي سياق متصل يدرس النجم الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الانتقال إلى للدوري السعودي للمحترفين بعدما تلقى جديدًا مغريًا من أحد أندية الدوري السعودي.



وأشارات إذاعة “كوبي" الإسبانية أن لوكا مودريتش تلقى عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي للمحترفين.

وأضافت أن استمرار النجم الكرواتي مع ريال مدريد غير مؤكد، حيث يمكن أن يسير على خطى زميله السابق كريم بنزيما الذي انضم لفريق اتحاد جدة في صفقة انتقال حر بعدما لم يجدد عقده مع النادي الملكي.

وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد ارتبط بالانتقال إلى فريق أهلي جدة الذي أصبح تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.