النصر يتعادل مع الاتفاق في الدوري السعودي

تعادل فريق النصر مع الاتفاق بهدف لمثله في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

سجل يوسف نياكاتي هدف الاتفاق في الدقائق الأخيرة من عمر الشوط الأول، وتعادل النصر في الدقيقة 56 عن طريق لويس جوستافو، وسجل اللاعب نفسه هدفا اخر في الدقيقة 80 لكن الحكم ألغاه.

بهذه النتيجة منح النصر لقب الدوري السعودي إلى نادي الاتحاد الذي فاز في الجولة ذاتها على الفيحاء بثلاثية نظيفة.

حسم نادي الاتحاد، لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.

لاثية الاتحاد جاءت بتوقيع كل من أحمد شراحيلي في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ثم أضاف البرازيلي رومارينهو الثاني والثالث في الدقيقتين 46، 85 من عمر المباراة.

الاتحاد واللقب

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عاما إذ يعود أخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 69 نقطة ويليه النصر في المركز الثاني برصيد 64 نقطة.