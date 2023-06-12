الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

رئيس حزب الوفد يرفض أن يكون وسيطًا في المشهد السياسي

د. عبدالسند يمامة،
د. عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد

أكد الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، أنه لم يتخذ قرار الترشح لانتخابات الرئاسة حتى الآن، ولم يستبعد تقدم الحزب بمرشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، مشددًا على أنه يرى أن الحزب يستحق المنافسة على منصب رئاسة الجمهورية.

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مصر تعيش مناخًا ديموقراطيًا والسيسي لا يريد الإنفراد بالسلطة

وأوضح رئيس حزب الوفد، خلال تصريحات له ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن حزب الوفد له 26 نائبًا في مجلس النواب و10 نواب في مجلس الشيوخ، بتمثيل برلماني 5% بمجلس النواب والشيوخ، مشددًا على أن هذا ليس حزب الوفد والمعهود عليه، مؤكدًا أنه يرى أن الشعب المصري وفدي المعادلة ستتغير عندما يخرج المصريين الوفديين ويعلنوا رغبتهم في اختيار رئيس الجمهورية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي

 

وتابع: "إذا كان رئيس الجمهورية وفدي سنطالب بمعادلة بين أعضاء الحزب في النواب والشيوح"، مشيرًا إلى أنه يتوجه للمصريين والوفدين بإعلان رغبتهم في اختيار الرئيس.

 

وأضاف رئيس حزب الوفد: "عندما أتحدث عن نفسي لن أقبل أن أكون وسيطًا أو ظلا أو ماريونت في المشهد السياسي"، موضحًا أنه لو كان الرئيس السيسي يريد الانفراد بالسلطة ما كنت لأجلس هنا لأتحدث عن رؤية ونية للترشح ولكن نعيش مناخًا ديموقراطيًا.

 

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